Le Fonds de Revenu Noranda annonce un changement dans l'équipe de direction





SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, Québec, 26 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds de revenu Noranda (TSX : NIF.UN) (le « Fonds ») annonce qu'Eva Carissimi quittera ses fonctions de présidente et chef de la direction de Zinc électrolytique du Canada limitée (« CEZinc »), gestionnaire du Fonds, le 12 avril 2019. Mme Carissimi occupe ce poste depuis juillet 2012.



Mme Carissimi a choisi de saisir de nouvelles opportunités au sein d'une autre organisation.

Parallèlement, le Fonds est heureux d'annoncer la nomination de Liana Centomo au poste de chef de la direction de CEZinc (CEO) et de Martin Fillion au poste nouvellement créé de chef de l'exploitation de CEZinc (COO). Avant sa nomination, Mme Centomo était directrice, technique et environnement, depuis 2011. Elle travaille pour CEZinc depuis 1995. Pour sa part, M. Fillion était directeur des opérations depuis 2012. Il travaille au sein de CEZinc depuis 1988.

Mme Carissimi apportera son soutien au cours du prochain mois pour assurer une transition harmonieuse.

« Nous tenons à remercier Mme Carissimi pour son engagement et son dévouement envers CEZinc au cours des sept dernières années et nous lui souhaitons du succès dans ses nouveaux projets », a déclaré Jean Pierre Ouellet, président du conseil des fiduciaires.

M. Ouellet a également mentionné ce qui suit : « Mme Centomo et M. Fillion ont tous deux occupé des postes de haute direction à nos installations de Valleyfield, et ce, pendant de nombreuses années. À eux deux, ils comptent plus de 50 ans d'expérience dans le secteur des affineries de zinc. Tant Mme Centomo que M. Fillion ont produit des résultats constants depuis le début de leur carrière et nous n'avons aucun doute qu'ils continueront d'apporter des améliorations. Nous les remercions d'avoir accepté de prendre ces nouvelles responsabilités. »

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient de l'information prospective et des énoncés prospectifs au sens où l'entendent les lois sur les valeurs mobilières applicables. L'information prospective comporte des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats ou le rendement réels diffèrent considérablement de ceux avancés dans ces énoncés prospectifs, de façon expresse ou implicite. Par conséquent, le Fonds ne peut garantir que l'information prospective ou les énoncés prospectifs se concrétiseront.

Ces risques et incertitudes comprennent notamment les conditions commerciales et économiques générales, la capacité du Fonds d'exercer ses activités à des niveaux normaux de production, les exigences relatives aux dépenses d'investissement du Fonds et les autres risques et incertitudes généraux énoncés dans les documents d'information continue du Fonds déposés sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com .

L'information prospective figurant dans le présent communiqué de presse est fondée, entre autres, sur les estimations, les attentes, les hypothèses, les prévisions et les intentions de la direction qui sont, à son avis, raisonnables en date des présentes. Ces dernières sont toutefois assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes. À moins que la loi ne l'exige, le Fonds ne s'engage aucunement à mettre à jour, par écrit ou oralement, l'information prospective ou les énoncés prospectifs qui peuvent être communiqués à l'occasion par le Fonds ou en son nom.

Le Fonds de revenu Noranda est une fiducie de revenu dont les parts sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole « NIF.UN ». Le Fonds de revenu Noranda est propriétaire de l'affinerie de zinc électrolytique et de ses actifs connexes (l '« affinerie ») situés à Salaberry-de-Valleyfield, au Québec. L'affinerie est la deuxième affinerie de zinc en importance en Amérique du Nord et la première dans l'est de l'Amérique du Nord, où se trouve la majorité des clients. L'affinerie produit du zinc affiné et divers sous-produits à partir du concentré provenant de sources externes. L'affinerie est exploitée et gérée par Zinc électrolytique du Canada limitée, filiale en propriété exclusive de Glencore Canada Corporation.

Sauf indication contraire, tous les montants figurant dans le présent communiqué de presse sont en dollars canadiens.

Pour plus de renseignements sur le Fonds de revenu Noranda, consulter son site Web, à l'adresse www.fondsderevenunoranda.com.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Paul Einarson, vice-président et chef de la direction financière, Zinc électrolytique du Canada limitée, gestionnaire du Fonds de revenu Noranda

Tél. : 514-745-9380

info@fondsderevenunoranda.com

PDF disponible: http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/6e530e9a-709f-4e4a-bb3c-b976c92cc379

Communiqué envoyé le 26 mars 2019 à 07:45 et diffusé par :