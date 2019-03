Neptune enclenche la production commerciale et l'expédition d'extraits de cannabis





LAVAL, QC, le 26 mars 2019 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-Être Inc. (« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ: NEPT) (TSX: NEPT) est heureuse d'annoncer qu'elle a produit et livré ses premiers lots commerciaux d'extraits de cannabis depuis son usine autorisée et certifiée bonnes pratiques de production (BPP) située à Sherbrooke, au Québec.

Après avoir reçu sa licence de transformation standard de Santé Canada le 4 janvier 2019, Neptune a procédé aux essais requis et à la mise en service de ses équipements d'extraction de la première phase de ses investissements en capacité (au CO 2 ), qui lui ont permis de produire ses premiers lots d'extraits de cannabis. Les analyses et les essais ayant été probants, elle expédie et facture les produits.

« La qualité des premiers extraits fabriqués dans notre usine de pointe est remarquable, et nous sommes fiers de commencer les livraisons. Il s'agit d'une étape importante dans la concrétisation de notre vision : tirer parti de nos dizaines d'années d'expérience dans le domaine de la nutrition et du bien-être afin de devenir le numéro un mondial en matière d'extraction, de purification et de formulation de produits de cannabis différenciés à valeur ajoutée», s'est réjoui Jim Hamilton, président et chef de la direction de Neptune.

Le lancement de la production commerciale de cannabis signifie que Neptune tirera ses premières recettes de sa division du cannabis pendant l'exercice en cours, qui se termine le 31 mars 2019, laissant entrevoir de nouvelles perspectives de croissance pour la Société. Ces revenus s'ajouteront à ceux que génèrent ses activités de longue date dans le domaine de la nutrition.

« La création de revenus dans la division du cannabis était un moment très attendu par Neptune et nous nous attendons toujours à enregistrer un BAIIA positif dans ce secteur dès notre première année de production. La forte demande du marché, des engagements fermes actuels d'au moins 150 000 kg et des volumes totaux pour plus du double de cette quantité de cannabis et de chanvre pour l'extraction au cours des trois prochaines années sont autant de conditions propices à une croissance des ventes. C'est une période très excitante pour l'ensemble de notre organisation, et nos équipes de production et de ventes sont pleinement engagées à porter la production et les ventes à leur pleine capacité. », a déclaré Mario Paradis, chef de la direction financière de Neptune.

La deuxième phase des investissements dans l'usine, qui comprend l'installation des équipements d'extraction à l'éthanol, devraient être complétés comme prévu d'ici la fin de mars 2019. L'exploitation devrait par la suite commencer progressivement pour atteindre une capacité de transformation totale de 200 000 kg par année en juillet 2019, sous réserve des approbations réglementaires.

Dans le contexte d'un marché mondial des produits de cannabinoïdes en plein essor et des nouvelles catégories de produits à base d'extraits que le marché canadien se prépare à accueillir avec leur légalisation prévue en octobre 2019, Neptune a commencé, tel qu'annoncé précédemment, la planification de la phase 3 de ses investissements. Ceux-ci visent l'augmentation de sa capacité d'extraction totale à 6 000 000 kg grâce à la modernisation de certains des équipements actuels de l'usine.

« Nous voulons aider nos partenaires à saisir ensemble toutes les occasions qui s'offrent dans le futur marché canadien des concentrés et des produits topiques et comestibles. Nous souhaitons aussi les soutenir pour qu'ils puissent croître parmi les opportunités de marché offertes par l'évolution rapide du cadre réglementaire aux États-Unis et ailleurs dans le monde », a conclu M. Hamilton.

Neptune Solutions Bien-Être se spécialise dans l'extraction, la purification et la formulation de produits de santé et de bien-être. Détentrice d'une licence de Santé Canada pour la transformation du cannabis à son usine de 50 000 pieds carrés située à Sherbrooke, au Québec, Neptune met à profit dans l'industrie du cannabis plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le secteur des produits naturels.

