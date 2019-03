Fini les bouteilles d'eau, verres, bâtonnets à café et pailles en plastique chez Desjardins





LÉVIS, QC, le 26 mars 2019 /CNW Telbec/ - Depuis le 1er janvier, Desjardins a mis un terme à l'achat de certains produits de plastique à usage unique - bouteilles d'eau, verres, bâtonnets à café et pailles - et ce, pour l'ensemble de ses activités.

« Déjà après trois mois, on a évité l'achat de 30 000 bouteilles! Ce geste est tout à fait aligné à notre volonté de réduire nos émissions de gaz à effets de serre (GES) et à poser des gestes concrets pour contribuer au défi que représentent les changements climatiques. À terme, c'est plus de 100 000 bouteilles d'eau en plastique en moins annuellement », a souligné Pauline D'Amboise, secrétaire générale et vice-présidente, Gouvernance et Développement durable.

Ensemble face aux défis climatiques

Desjardins rejoint ainsi fièrement d'autres organisations et grandes entreprises internationales comme IKEA, Starbucks, Marriott et Disney Parks qui ont déjà pris l'engagement de réduire ou bannir l'utilisation de certains items en plastique. Desjardins est ainsi devenue la première institution financière au Canada à prendre cet engagement publiquement. La coopérative encourage d'ailleurs l'industrie des services financiers à emboîter le pas.

En décembre 2017, Desjardins a annoncé ses couleurs en matière de lutte aux changements climatiques, le tout en lien avec les objectifs de développement durable des Nations Unies et l'Accord de Paris. Un an plus tard, Desjardins faisait également le point sur ses actions en diffusant le bilan des réalisations en 2018.

