Global shopCBD.com, une filiale de Cannara Biotech, récolte plus de 8,8 millions de dollars pour soutenir sa plateforme américaine de cybercommerce destinée aux produits de CBD dérivés du chanvre





MONTRÉAL, le 26 mars 2019 /CNW/ - Cannara Biotech Inc. (« Cannara » ou « la Société ») (CSE : LOVE) (FRA: 8CB), une entreprise de cannabis émergente intégrée verticalement axée sur la culture et les produits infusés au cannabis, a annoncé aujourd'hui que sa filiale Global shopCBD.com Inc. (« shopCBD.com ») a mis un terme aux rondes de financement privé, atteignant un produit total de 8 865 849,15 $ (le « placement »). Cannara demeure l'actionnaire majoritaire de la plateforme américaine de commerce électronique, avec une participation d'environ 61 %.

« À mesure que les marchés des produits de CBD dérivés du chanvre continuent d'évoluer, il devient de plus en plus évident que les secteurs de la santé et du bien-être prennent de plus en plus d'importance, a déclaré Zohar Krivorot, président et chef de la direction de Global shopCBD.com. La grande volonté des investisseurs de participer à shopCBD.com met en évidence le potentiel des produits à base de CBD dans leur ensemble et d'une plateforme en ligne de premier ordre pour desservir ce marché. »

Depuis la récente adoption en 2018 de la loi agricole américaine, le CBD est un secteur en pleine effervescence misant sur de nombreux fournisseurs qui recherchent une présence nationale pour joindre les consommateurs américains. La stratégie de ShopCBD.com consiste à offrir une vaste gamme de produits de grandes marques de CBD, ainsi que des tarifs et délais de livraison concurrentiels partout aux États-Unis. La popularité croissante des produits à base de CBD repose sur le fait que les consommateurs recherchent des solutions naturelles pour améliorer leur santé et leur bien-être et traiter divers maux, dont l'inflammation, l'anxiété et l'insomnie, entre autres. Par conséquent, le marché des produits à base de CBD dérivés du chanvre devrait atteindre 22 milliards de dollars américains d'ici 2022.

Environ 21 % des actions en circulation de shopCBD.com ont été souscrites par les initiés de la Société, devenant ainsi une « opération entre parties liées » au sens du Règlement 61-101 (« MI 61-101 »). ShopCBD.com a l'intention de s'appuyer sur les dérogations aux exigences du Règlement 61-101, notamment celles liées au fait que l'opération était exemptée des exigences de l'évaluation officielle de ce Règlement, car aucun des titres de shopCBD.com n'est coté à une bourse visée par règlement.

Cannara Biotech Inc.

Cannara Biotech procède à la construction de l'une des installations de culture intérieure de cannabis les plus importantes (625 000 pieds carrés) au Canada, et la plus vaste au Québec. Tirant parti des faibles coûts d'électricité au Québec, l'installation de Cannara Biotech produira du cannabis cultivé à l'intérieur et des produits infusés au cannabis de qualité supérieure destinés aux marchés canadiens et internationaux. Global shopCBD.com, une filiale de Cannara Biotech, a fait son entrée sur le marché américain des produits à base de CBD dérivés du chanvre grâce à une plateforme de commerce électronique appelée ShopCBD.com. Cette plateforme est utilisée comme agrégateur et revendeur de produits américains à base de CBD dérivés du chanvre aux États-Unis.

Pour en savoir plus sur Cannara Biotech, consultez notre site Web à www.cannara.ca

La CSE n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Mise en garde concernant les « renseignements prospectifs »

Le présent communiqué contient certains renseignements prospectifs. De tels renseignements comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, les rendements ou les réalisations réels divergent substantiellement de ceux sous-entendus dans les énoncés aux présentes. Donc, ces énoncés ne devraient pas être perçus comme des garanties de rendements ou résultats futurs. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur les croyances actuelles de la Société, sur ses suppositions et sur les renseignements actuellement disponibles, ainsi que sur d'autres facteurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont pertinents qu'à la date de publication de ce communiqué de presse. En raison des risques et des incertitudes, incluant ceux identifiés par la Société dans ses documents publics déposés, les événements réels peuvent différer de façon considérable des attentes actuelles. La Société n'assume aucune obligation ou intention quant à la mise à jour ou à la révision des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.

SOURCE Cannara Biotech Inc,

Communiqué envoyé le 26 mars 2019 à 07:30 et diffusé par :