Staples/Bureau en Gros et Jour de la Terre Canada annoncent les 100 premières finalistes du concours « Donne des super pouvoirs à ton école 2019 »





Les écoles sont en lice pour gagner l'un des 10 prix

de 20 000 $ en nouveaux produits technologiques

RICHMOND HILL, ON, le 26 mars 2019 /CNW/ - Les 100 premières finalistes du concours « Donne des super pouvoirs à ton école » ont été annoncées par Staples/Bureau en Gros et Jour de la Terre Canada. Les écoles finalistes sont des chefs de file en matière de changement environnemental dans les collectivités où elles travaillent, apprennent et grandissent. Les écoles sont maintenant en lice pour gagner l'une des 10 virées de 20 000 $ en nouveaux produits technologiques de Staples/Bureau en Gros.

« À chaque année, nous nous réjouissons à la perspective de lire les textes soumis par les éducateurs et les étudiants qui créent des programmes novateurs dans le but de protéger l'environnement, a déclaré David Boone, président-directeur général, Staples Canada. Les écoles continuent de nous motiver et nous sommes ravis de les soutenir avec les outils dont elles ont besoin pour maximiser le potentiel de ces programmes. »

Dirigé par un groupe d'organismes bénévoles qui s'intéressent au développement durable, le jugement final aura lieu dans les semaines précédant le Mois de la Terre et les 10 gagnantes - cinq écoles primaires et cinq écoles secondaires - seront annoncées en avril. Les gagnantes reçoivent 20 000 $ chacune pour l'achat de nouveaux articles technologiques de Staples/Bureau en Gros.

« Ces 100 finalistes ont été choisies parce que leurs institutions se distinguent par leur leadership en matière d'environnement pour enseigner aux générations actuelles et futures l'importance du développement durable, a déclaré Deb Doncaster, présidente, Jour de la Terre Canada. Nous aimons voir des projets et des programmes comme ceux-ci qui encouragent et éduquent les étudiants et leurs communautés sur la façon de vivre des modes de vie respectueux de l'environnement. »

La liste des 100 finalistes se trouve à l'adresse suivante : www.bureauengros.com/pouvoireco.

Suivez Staples/Bureau en Gros sur Twitter, Instagram et Facebook et joignez-vous à la conversation en utilisant #PovoirEco.

À propos de Jour de la Terre Canada

Célébré chaque année le 22 avril, le Jour de la Terre est l'événement environnemental le plus populaire dans le monde. Jour de la Terre Canada est un organisme de bienfaisance national qui inspire et qui aide les gens partout au pays à se rapprocher de la nature et à renforcer les communautés. On y lance une campagne annuelle Jour de la Terre et y offre des programmes primés et gratuits toute l'année qui motivent les gens à sortir et à se rapprocher de la nature, créant ainsi un engagement durable en matière de conservation de l'environnement. Jour de la Terre Canada collabore avec les enfants et les jeunes par l'entremise de ses programmes Écoapprentis et JEU de la Terre, qui visent à ramener les jeux en plein air dans la vie des enfants en fournissant des projets de jeux dans les écoles, les parcs, les rues et les espaces verts de la communauté. Consultez le site earthday.ca pour en savoir plus ou suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram.

À propos de Staples/Bureau en Gros

Staples/Bureau en Gros est l'entreprise du travail et de l'apprentissage. En mettant l'accent sur la collectivité, l'inspiration et les services, l'entreprise est déterminée à être un partenaire dynamique et inspirant pour tous ses clients qui visitent ses 305 succursales au pays. En tant que société fermée, Staples/Bureau en Gros est déterminée à aider les clients, les entrepreneurs, les éducateurs, les étudiants et les parents à travailler, à apprendre et à évoluer. Visitez le site Bureauengros.com pour en savoir plus, ou suivez @StaplesCanada sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn.

