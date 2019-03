La Croix-Rouge déploie un hôpital mobile au Mozambique





OTTAWA, le 26 mars 2019 /CNW/ - La Croix-Rouge canadienne se prépare à envoyer son hôpital mobile au Mozambique afin de répondre aux besoins de santé urgents des communautés se trouvant dans le sillon dévastateur du cyclone Idai. Une équipe de 25 travailleurs humanitaires canadiens composée de personnel médical, infirmier et technique assurera le fonctionnement de cet hôpital.

Le cyclone ayant gravement perturbé le réseau de santé local, des centaines de milliers de personnes se retrouvent désormais privées de services de base et ont grandement besoin de soins médicaux. Bon nombre d'établissements de santé ont subi de graves dommages et n'ont plus l'électricité. Entretemps, ils dépendent des génératrices de la Croix-Rouge. La présence des eaux de crue stagnantes sur une superficie de 3 000 kilomètres carrés pose des risques importants d'éclosion de maladies hydriques comme le choléra et la malaria, risques qui augmentent tant que les inondations persistent.

Le personnel de la Croix-Rouge sera en mesure d'offrir des services de santé essentiels dès les 24 premières heures suivant leur arrivée sur les lieux. Une fois l'hôpital pleinement installé, celui-ci comptera une salle d'opération, un service de maternité ainsi que plusieurs salles de consultation, qui permettront aux travailleurs humanitaires d'offrir une gamme de services, dont les suivants :

premiers soins et traitement des plaies et des fractures;

soins chirurgicaux en cas de traumatismes et d'autres problèmes médicaux majeurs;

soins avancés en réanimation;

garde de nuit pour un maximum de 50 patients;

service de consultation pouvant voir 200 patients par jour;

services de santé maternelle et infantile;

soutien psychosocial.

En tout, 25 travailleurs humanitaires accompagneront le déploiement de l'hôpital afin d'en assurer l'installation et le bon déroulement des opérations. Cette équipe réunit des professionnels de divers domaines, notamment en médecine, logistique et gestion d'équipes d'intervention.

« Même si l'on ne connait pas encore toute l'étendue des dégâts causés par le cyclone Idai, il s'agit manifestement de la pire catastrophe humanitaire à toucher le Mozambique depuis de nombreuses années, explique Chiran Livera, gestionnaire d'opérations, Opérations internationales, Croix-Rouge canadienne. Nous savons qu'il y a énormément de travail à faire pour répondre aux besoins de santé. En collaboration avec ses partenaires, la Croix-Rouge canadienne offrira des soins médicaux afin de désengorger les services locaux qui sont présentement débordés, notamment le personnel infirmier et médical qui travaille sans relâche pour prodiguer des soins d'urgence aux survivants ».

Les Canadiens qui souhaitent appuyer les efforts de la Croix-Rouge peuvent faire un don au profit du Fonds de secours : cyclone Idai en visitant le site croixrouge.ca, en composant le numéro sans frais 1 800 418-1111 ou en communiquant avec leur bureau local de la Croix-Rouge canadienne.

