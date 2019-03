Le tour de la Gaspésie a 90 ans!





MONT-JOLI, QC, le 26 mars 2019 /CNW Telbec/ - Alors que seuls des bouts de route sont carrossables le long de la péninsule au début du 20e siècle, le parachèvement de la route ceinturant la Gaspésie, en 1929, la rendra accessible aux automobilistes. Elle deviendra alors l'une des plus grandes destinations routières en Amérique du Nord. 90 ans plus tard, toujours à partir de Sainte-Flavie, sur 885 km, le tour de la Gaspésie invite à la découverte de panoramas époustouflants et d'innombrables activités à faire aussi bien en mer, en montagne, qu'en rivière. On peut revenir en Gaspésie encore et encore et faire de chaque « tour » une expérience unique. En 2019, viens faire ton tour !

LA PETITE HISTOIRE

Dès le milieu du 19e siècle, des touristes viennent dans la région par train ou par bateau. En 1929, la péninsule devient accessible en voiture, ce qui contribuera à en faire une destination populaire. La région de la Gaspésie fut d'ailleurs l'une des premières au Québec à obtenir un nouveau réseau routier moderne et la première à bénéficier de la popularité croissante des « excursions en voiture », le road trip de l'époque, bravant même la Grande Dépression. Puis, les premiers guides touristiques imprimés voient le jour et l'afflux touristique grimpe. La crise pétrolière de 1973 sera l'un des nombreux chocs qui ébranlera la ferveur du tourisme routier provenant des États-Unis. Les Québécois deviennent donc une source non négligeable de visiteurs. Encore aujourd'hui, la Gaspésie continue de figurer parmi leurs destinations favorites. Ils sont des centaines de milliers qui la sillonnent chaque année, preuve que la reconnaissance de ses paysages emblématiques et son authenticité résonnent toujours. VIDÉO

