Vect-Horus entre en collaboration et conclut un accord de licence avec Ono Pharmaceutical Co., Ltd.





Vect-Horus S.A.S. (Marseille, France) a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de collaboration et de licence entre Vect-Horus et Ono Pharmaceutical Co., Ltd. (Osaka, Japon) portant sur le développement de nouvelles molécules contre les maladies neurodégénératives.

Selon les termes de l'accord, Vect-Horus percevra des paiements au titre de la recherche ainsi que des milestones de développement et des redevances sur les ventes des produits.

Vect-Horus appliquera sa technologie VECTrans®, qui facilite le transport d'agents dans le cerveau, aux molécules thérapeutiques d'Ono. Vect-Horus, de par son expertise, prendra en charge la conjugaison des molécules d'Ono à ses peptides vecteurs et la conduite des études in vivo pour démontrer l'amélioration du passage cérébral et l'efficacité des conjugués. De son côté, Ono disposera des droits exclusifs mondiaux pour développer et commercialiser tous produits pharmaceutiques issus de cette collaboration.

« Nous sommes ravis de nous associer à Ono, l'une des plus anciennes sociétés pharmaceutiques mondiales engagée dans le développement de médicaments innovants », a déclaré Alexandre Tokay, CEO et cofondateur de Vect-Horus. « Notre accord avec Ono renforce notre engagement de longue date pour l'amélioration, grâce à notre technologie, du transport de molécules thérapeutiques dans le cerveau et la mise à disposition de nouvelles thérapies qui permettront de répondre à des besoins médicaux insatisfaits ».

À propos de Vect-Horus

Vect-Horus conçoit et développe des vecteurs qui facilitent l'adressage de molécules thérapeutiques ou d'agents d'imagerie vers des organes cibles, notamment le cerveau et les tumeurs. En conjuguant ces agents à des vecteurs, développés pour cibler de manière spécifique différents récepteurs, Vect-Horus leur permet de franchir les barrières naturelles (au premier rang desquelles, la barrière hémato-encéphalique) qui freinent l'accès des molécules thérapeutiques ou des agents d'imagerie à leur territoire cible. La société a établi la preuve de concept de sa technologie chez l'animal en vectorisant notamment différentes molécules.

Créée en 2005, la société Vect-Horus est une spin-off de l'Institut de Neurophysiopathologie (INP, UMR7051, CNRS et Aix-Marseille Université) dirigé par le Dr Michel Khrestchatisky, cofondateur. Pour en savoir davantage sur Vect-Horus, rendez-vous sur www.vect-horus.com.

