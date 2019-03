L'Asie consolide son pouvoir de passeport





Démontrant de façon éclatante la puissance et l'influence croissantes de l'Asie sur la scène mondiale, le Japon, Singapour et la Corée du Sud occupent désormais conjointement la première place du Henley Passport Index, avec un score d'exemption de visa/visas à l'arrivée de 189. Ces derniers résultats consolident 12 mois de domination asiatique, après que le Japon se soit hissé à la première place en février de l'année dernière.

À la suite d'une exemption de visa accordée par l'Ouzbékistan, l'Allemagne siège actuellement seule à la 2ème place, avec un score de 188. Cinq pays se partagent maintenant la 3ème place de l'indice ? qui se fonde sur des données exclusives de l' Association du transport aérien international (IATA) - avec un score de 187 : Danemark, Finlande, France, Italie et Suède. Le Royaume-Uni et les États-Unis ont de moins en moins de chances de retrouver la première place qu'ils occupaient conjointement en 2015, le Royaume-Uni se situant désormais à la 5ème place avec un score d'exemption de visa/visas à l'arrivée de 185, et les États-Unis occupent la 6ème place, avec un score de 184. L'Afghanistan et l'Irak restent en bas du classement avec un score de seulement 30, une position qu'ils ont occupée tout au long des 14 ans d'existence de l'indice.

Les Émirats arabes unis poursuivent leur trajectoire haussière et ne sont plus qu'à un point de l'entrée dans le top 20 de l'indice. Après la récente formalisation d'un accord mutuel d'exemption de visa signé avec la Russie, les titulaires de passeports des Émirats arabes unis peuvent désormais accéder à 165 destinations sans visa préalable. L'ascension de la Chine est moins spectaculaire, mais c'est un changement que les experts estiment beaucoup plus important d'un point de vue géopolitique : le pays est désormais à la 68ème place, avec une progression de 11 places depuis 2008.

Dr. Parag Khanna, fondateur et directeur associé de FutureMap déclare : "Avec tous les pays asiatiques en tête de l'indice, il y a un élan clair derrière la région qui prend le devant de la scène de la mondialisation. La montée en puissance constante de la Chine grâce à ses accords d'exemption de visa montre comment des mesures progressives et réciproques peuvent conduire à des progrès significatifs en matière de confiance et de reconnaissance".

La force globale des passeports de pays proposant des programmes de citoyenneté par investissement (CBI) constitue un autre exemple de réussite de l'indice. Malte occupe actuellement la 8ème place, devant l'Australie, l'Islande et la Nouvelle-Zélande, et le Monténégro, qui lancera bientôt son programme CBI, et a gagné 19 places depuis 2009 pour atteindre la 43ème place avec un score d'exemption de visa/visas à l'arrivée de 143. La Moldavie a progressé de 21 places au cours de la dernière décennie et se situe maintenant à la 45ème place de l'indice avec des titulaires capables de voyager vers 121 destinations mondiales sans visa.

Dr. Juerg Steffen, CEO de Henley & Partners, a déclaré : "Les programmes d'investissement migratoire contribuent à renforcer et à diversifier les économies des États souverains, permettant aux gouvernements d'injecter des capitaux dans des projets de développement national, de créer de nouvelles possibilités d'emploi, d'encourager de nouveaux investissements et d'améliorer la vie des citoyens ordinaires. Pour les investisseurs, la mobilité offerte par un deuxième passeport est inégalée et les possibilités qu'il offre sont inégalées."

Télécharger le classement complet et lire les commentaires régionaux

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 26 mars 2019 à 06:05 et diffusé par :