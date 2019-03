BAnQ souligne la Journée mondiale du théâtre





MONTRÉAL, le 26 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le 27 mars, à l'occasion de la Journée mondiale du théâtre, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) soulignera des actions et des collaborations visant à mettre en valeur et à documenter l'évolution de la pratique théâtrale au Québec.

« BAnQ vous convie à une tournée virtuelle des théâtres de Montréal, tournée rendue possible grâce à ses documents d'archives et à ses collections patrimoniales. Ne manquez pas cette superbe exploration. Elle illustre la profondeur historique de la culture dans la société québécoise dans ses formes classiques et populaires », indique Jean-Louis Roy, président-directeur général de BAnQ.

Théâtre à Montréal, 1825-1930 : un parcours Web dans la ville

Qui se souvient du Café-concert Eldorado, du Palais-Royal et du Bijou? Témoin d'un siècle d'histoire théâtrale et révélateur de l'extraordinaire patrimoine documentaire qui y est lié, le parcours Web Théâtre à Montréal, 1825-1930 est un récit visuel sur l'histoire culturelle, sociale et commerciale des lieux de théâtre à Montréal.

On peut actuellement découvrir en ligne 40 lieux décrits en près de 200 capsules illustrées par des programmes de spectacles, des cartes postales, des journaux, des affiches, des photographies et des manuscrits puisés dans les collections patrimoniales ainsi que dans les fonds d'archives de BAnQ.

L'interprétation des artéfacts détenus par BAnQ a mis au jour plusieurs aspects méconnus, notamment la localisation - passée et actuelle - des théâtres montréalais. Au fil du parcours, on croise de fascinants créateurs, comédiens et artisans de spectacles, des figures phares de cette industrie à Montréal, des oeuvres clés, des événements mémorables, et plus encore.

Ce parcours est une réalisation de BAnQ, en partenariat avec le Laboratoire d'histoire et de patrimoine de Montréal de l'Université du Québec à Montréal. On peut y accéder à banq.qc.ca.

Rappels : un nouveau répertoire des productions théâtrales en ligne

Rappels.ca est un site en évolution qui répertoriera les productions théâtrales professionnelles présentées au Québec. Il sera dévoilé le 27 mars, dans le cadre de la Journée mondiale du théâtre. La première phase de ce site créé par Théâtres associés (T.A.I) en partenariat avec la Théâtrothèque de l'Université de Montréal et BAnQ offrira une information détaillée et interactive sur quelque 2 700 productions théâtrales de 400 compagnies présentées entre 1948 et 2018 sur les scènes des compagnies membres de T.A.I.

Il faut y voir le premier état d'un vaste chantier visant à incorporer peu à peu l'ensemble des données existantes sur les productions théâtrales professionnelles jouées dans toutes les régions du Québec depuis les débuts de la professionnalisation de cet art.

La mise en ligne de 4 000 affiches et programmes de théâtre est la contribution centrale de BAnQ à la base de données Rappels.

Une activité publique le 27 mars

Une activité publique intitulée Mémoire numérique du théâtre au Québec organisée en partenariat avec T.A.I avec la collaboration du Conseil québécois du théâtre (CQT) aura lieu le 27 mars à 10 h, à BAnQ Vieux-Montréal, 535, avenue Viger Est, à Montréal.

L'événement sera l'occasion de souligner les initiatives décrites précédemment ainsi que les 25 ans de la publication Coup d'oeil sur la saison théâtrale du CQT. BAnQ profitera également de l'occasion pour présenter un tour d'horizon de son patrimoine archivistique dans le domaine du théâtre.

De riches collections patrimoniales et fonds d'archives autour du théâtre

BAnQ conserve un important corpus de fonds d'archives du domaine des arts de la scène parmi lesquels se trouvent les fonds du Théâtre des Variétés, de la Comédie Canadienne, du Théâtre du Nouveau Monde, du Théâtre populaire du Québec, du Théâtre Denise-Pelletier, du Théâtre du Rideau Vert, ainsi que les fonds Marcel Dubé, Jean-Pierre Ronfard, Robert Gurik, Denise Boucher, Yvette Brind'Amour, Amulette Garneau, Gilles Pelletier, Jean-Luc Bastien, Jean Grimaldi, François Barbeau, Gratien Gélinas, Paul Buissonneau, Gérard Poirier, Françoise Graton et Monique Mercure.

Les plus récentes acquisitions de BAnQ dans le domaine du théâtre sont les suivantes :

fonds du Nouveau Théâtre expérimental (NTE);

fonds du Théâtre du Tandem;

fonds Jean-Claude Rinfret ;

; fonds Lemieux Pilon 4d Art.

Les collections patrimoniales de BAnQ comprennent :

plus de 35 000 affiches, dont environ 5 000 en théâtre;

plus de 35 000 programmes de spectacles, dont environ 10 000 en théâtre.

Au sujet de BAnQ

Plus grande institution culturelle du Québec par sa fréquentation et la diversité de ses missions, pilier essentiel de la société du savoir, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) a pour mandat d'offrir un accès démocratique à la culture et à la connaissance. Elle rassemble, conserve et diffuse le patrimoine documentaire québécois ou relatif au Québec. Elle offre aussi les services d'une bibliothèque publique d'envergure. BAnQ déploie ses activités dans 12 édifices ouverts à tous : la Grande Bibliothèque, BAnQ Vieux-Montréal et BAnQ Rosemont-La Petite-Patrie à Montréal, BAnQ Gaspé, BAnQ Gatineau, BAnQ Québec, BAnQ Rimouski, BAnQ Rouyn-Noranda, BAnQ Saguenay, BAnQ Sept-Îles, BAnQ Sherbrooke et BAnQ Trois-Rivières. BAnQ a reçu du ministère de la Culture et des Communications du Québec et de la Ville de Montréal le mandat de faire revivre la bibliothèque Saint-Sulpice, située à Montréal.

