F24 AG renforce sa position de leader sur le marché européen en acquérant Criticall Ltd.





F24 élargit sa clientèle d'une trentaine d'entreprises au Royaume-Uni

Cette acquisition renforce encore davantage la position de F24 sur le marché britannique

MUNICH et LONDRES, 26 mars 2019 /PRNewswire/ -- F24 AG renforce sa position de leader sur le marché européen dans le domaine de la notification d'urgence, de la gestion de crise et des communications critiques avec l'acquisition de l'entreprise britannique Criticall Ltd., l'un des principaux fournisseurs de solutions SaaS de notification d'urgence de masse au Royaume-Uni.

F24 a désormais la possibilité de nouer des relations avec plus de 30 entreprises clientes supplémentaires au Royaume-Uni et consolide ainsi sa position de plus en plus importante sur les marchés européens anglo-saxons en tant que prestataire de services. L'acquisition de Criticall Ltd, y compris de son produit principal EmergencyCall, s'inscrit dans la stratégie de F24 qui consiste à créer la première offre paneuropéenne de gestion de crise et de notifications d'urgence. Au-delà de sa croissance organique, le plan de croissance de F24 poursuit avec succès son expansion grâce à cette acquisition dans le cadre de la « buy-and-build » (acheter et construire) F24. M. Raymond James a agi à titre de conseiller exclusif en fusions et acquisitions auprès de F24 et des actionnaires faisant partie de la direction.

« Nous sommes ravis d'accueillir chez F24 un fournisseur clé de solutions SaaS de notifications d'urgence de masse au Royaume-Uni », a déclaré le Dr Jörg Rahmer, porte-parole du Conseil exécutif de F24 AG en charge de la stratégie, des produits et des opérations. « Il s'agit d'une étape importante pour étendre notre présence sur le marché très attractif du Royaume-Uni, et pour continuer de mettre en oeuvre notre plan de croissance durable ».

Criticall Ltd. deviendra une filiale en propriété exclusive de F24 AG. Son PDG, Ian Hammond, a déclaré : « Je suis convaincu que les clients de Criticall bénéficieront d'avantages supplémentaires à l'avenir, grâce aux capacités améliorées dans les domaines du développement de produit et du service client. » Criticall Ltd. et ses clients passeront de Hammond à F24 AG.

Christian Götz, fondateur de F24 AG et membre du Conseil exécutif, en charge des Ventes, du Marketing et des Relations publiques, des Ressources humaines et du Service client, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'intégrer Criticall et ses clients au groupe F24. Ce qui unit les deux entreprises, ce sont les relations fortes et personnelles avec les clients. Avec cette opération, nous étoffons notre base de clients au Royaume-Uni, avec des clients de renom. »

Depuis 2017, F24 a doublé ses effectifs et renforcé son expansion en inaugurant sept nouveaux bureaux. Implantée dans plusieurs sites en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud, F24 soutient aujourd'hui plus de 1 700 entreprises clientes dans plus de 80 pays.

