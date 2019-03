Suite aux 95 %1 d'expansion des énergies renouvelables au Brésil en 2018, la capacité d'Omega Geração augmente de 140 %





BELO HORIZONTE, Brésil, 26 mars 2019 /PRNewswire/ -- Omega Geração (OMGE3) a annoncé jeudi 21 mars ses résultats pour le quatrième trimestre et l'année 2018. La société a indiqué une capacité2 4,5 fois supérieure depuis le PAPE de juillet 2017 et une augmentation de celle-ci de 140 % pour la seule année 2018. Sa capacité installée totale est de 1 145 MW, 668,7 MW de plus qu'en 2017. L'acquisition de Pirapora Complex (320 MW), le plus large complexe solaire d'Amérique du Sud, ainsi que d'une nouvelle capacité éolienne de 508 MW, confirme la position de leader de la société dans le renforcement de la production d'énergie renouvelable au Brésil et en fait un nom prometteur à la Bourse du pays.

Selon l'agence nationale de l'énergie électrique brésilienne, les énergies renouvelables représentaient 95 % de la capacité supplémentaire de production électrique du pays en 2018. « Deux tiers au moins de la nouvelle capacité énergétique installée au Brésil proviendront de sources renouvelables dans les dix prochaines années. Il s'agit d'une opportunité d'investissement de plusieurs milliards de dollars pour les sociétés, telles qu'Omega, dotées d'une capacité d'exécution ainsi que de connaissances techniques et sectorielles approfondies », déclare Antonio Bastos Filho, PDG d'Omega.

Omega a atteint une production record de 2 103,5 GWh en 2018, 58 % de plus qu'en 2017. « Ces résultats positifs confirment la fiabilité de notre base d'actifs et le haut niveau de prévisibilité de notre bénéfice brut. Ils renforcent également notre confiance quant aux performances à long terme de notre société et de son portefeuille », ajoute M. Bastos.

En 2018, notre BAIIDA a atteint 411,6 millions de réaux (81,9 % de marge BAIIDA), 76 % de plus qu'en 2017, dépassant les 374 millions de réaux d'estimation¹ du marché pour 2018. Au quatrième trimestre, la société a annoncé un BAIIDA de 153 millions de réaux, soit une augmentation de 31 % par rapport à la même période en 2017. Le profit énergétique brut s'élevait à 173,9 millions de réaux au quatrième trimestre de l'année, atteignant 502,8 millions de réaux en 2018, 66 % de plus qu'en 2017. Grâce à son portefeuille d'énergie renouvelable à 100 %, Omega a également évité le rejet de 155,7 kilotonnes de CO2 en 2018.

En 2018, c'est sur les relations avec les investisseurs étrangers que la société concentrera son action, certaine que les possibilités offertes par les énergies renouvelables au Brésil attireront ceux qui recherchent une croissance à long terme et des performances économiques solides. « Nous redoublerons d'efforts pour faire connaître notre société, ses atouts, ses réalisations et sa stratégie de développement à la communauté internationale des investisseurs pendant l'année 2019. Nos capacités d'exécution et le développement de notre réputation sont essentiels si nous souhaitons faire d'Omega la référence en matière de production énergétique renouvelable dans notre région », conclut M. Bastos.

Omega Geração, société brésilienne leader dans l'énergie renouvelable, est une plateforme d'investissement spécialisée exclusivement dans les projets d'exploitation éolienne, hydroélectrique et solaire. Cotée au « Novo Mercado » (symbole : OMGE3), niveau le plus rigoureux de gouvernance d'entreprise à la bourse brésilienne B3, la société dispose d'un portefeuille de 744,7 MW et devrait atteindre les 1 145 MW à la clôture de toutes les fusions-acquisitions annoncées.

Avec pour objectifs des retours sur investissement supérieurs, quatre principes fondamentaux animent Omega : (i) le renforcement des actifs d'énergie renouvelable de qualité au Brésil par l'intermédiaire de transactions de fusion-acquisition et de participation ponctuelle de partenaires de développement ; (ii) l'exploitation d'actifs d'énergie renouvelable selon des normes d'efficacité, de qualité et de durabilité strictes ; (iii) l'expansion continue d'une organisation experte de premier ordre, capable de créer de la valeur réelle pour toutes les parties prenantes ; et (iv) la promotion de valeurs institutionnelles et des pratiques de gouvernance fortes.

