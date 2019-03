L'hôpital AZ Maria Middelares de Gand s'apprête à utiliser la solution d'intelligence artificielle d'Aidoc pour accélérer le workflow du service de radiologie





AZ Maria Middelares sera le premier hôpital privé en Europe à utiliser l'intelligence artificielle (IA) pour la priorisation du workflow en radiologie

GAND, Belgique, 26 mars 2019 /PRNewswire/ -- Le service de radiologie de l'hôpital belge AZ Maria Middelares (AZ MM) à Gand a annoncé aujourd'hui qu'il utilise désormais l'IA afin de détecter des pathologies aiguës spécifiques sur les examens de scanner du cerveau et du rachis cervical. En collaboration avec Aidoc, société de premier plan dans le domaine de l'IA, AZ Maria Middelares est le premier hôpital privé en Europe à acquérir et implémenter une solution basée sur le Deep Learning dans son workflow en radiologie, ce qui représente une étape majeure dans l'utilisation de l'IA pour améliorer les soins aux patients.

« Chez AZ Maria Middelares, nous nous engageons à fournir à nos patients les soins de la meilleure qualité et les plus avancés », a déclaré Ronny Goethals, directeur médical. « L'utilisation de la solution d'Aidoc assurera que les patients soient traités plus rapidement par nos experts radiologues, l'IA fournissant une aide précieuse pour la gestion de leur liste de travail. »

Même si les radiologues ne manquent pas en Belgique et que le délai d'exécution est court (moins d'une demi-heure), le service de radiologie d'AZ MM a choisi de réduire davantage le délai entre l'acquisition et le compte-rendu, pour atteindre un délai proche de zéro, puisque dans le cas d'hémorragies ou de fractures, il n'y a pas de temps à perdre.

« Grâce à la solution d'IA d'Aidoc, nous sommes en mesure d'obtenir le compte-rendu le plus rapidement possible, garantissant aux patients le meilleur pronostic pour un résultat favorable », a expliqué le Dr Christophe Schoofs d'AZ Maria Middelares.

La solution « Always-on AI » d'Aidoc analyse les images médicales dès leur acquisition et priorise le workflow du radiologue afin d'assurer que les cas les plus critiques soient diagnostiqués et traités en priorité.

Le service de radiologie d'AZ Maria Middelares utilisera les algorithmes pour la neuroradiologie bénéficiant du marquage CE d'Aidoc pour identifier les pathologies intracrâniennes hyperdense et les fractures du rachis cervical. La solution sera intégrée de façon transparente dans le PACS AGFA de l'hôpital.

Ces pathologies, qui représentent un risque vital, nécessitent un traitement immédiat et sans délai. La réduction des délais d'attente et l'accélération des détections permettront ainsi à l'hôpital AZ Maria Middelares d'améliorer les soins aux patients.

« Nous sommes ravis d'élargir notre couverture, donnant accès aux avantages de l'IA à de plus en plus de patients », a commenté Elad Walach, cofondateur et CEO d'Aidoc. « Nous sommes honorés de nous associer à AZ Maria Middelares, un établissement de premier plan qui a décidé d'être à la pointe de la technologie, en fournissant les meilleurs diagnostics et traitements à ses patients. »

À propos d'AZ Maria Middelares

À propos d'Aidoc

Contact auprès des médias d'AZMM

Catherine Zenner

AZ Maria Middelares

catherine.zenner@azmmsj.be

Contact auprès des médias d'Aidoc

Ariella Shoham

Aidoc

www.aidoc.com

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/743732/Aidoc.jpg )

Communiqué envoyé le 26 mars 2019 à 05:00 et diffusé par :