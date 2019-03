Dr Thomas Ramdahl rejoint le conseil d'administration de Clarity Pharmaceuticals





SYDNEY, 26 mars 2019 /PRNewswire/ -- Clarity Pharmaceuticals, société de médicaments radiopharmaceutiques, axée sur le traitement des maladies graves, a le plaisir d'annoncer que Dr Thomas Ramdahl va rejoindre le conseil d'administration de Clarity.

Dr Ramdahl est un dirigeant des produits pharmaceutiques ayant plus de 20 années d'expérience clinique et de développement de médicaments. En 2001, il est devenu président d'Algeta ASA (Algeta) et également son premier PDG. Il s'agit d'une société norvégienne de biotechnologie, laquelle a mené avec succès des recherches sur le cancer de la prostate, mis au point, puis lancé un médicament radiopharmaceutique contre cette maladie. Lorsque Dr Ramdahl a rejoint Algeta, il était l'un des six employés à l'époque et il a joué un rôle déterminant dans le succès de la Société. Il y a occupé plusieurs fonctions de direction, bien au-delà de l'acquisition d'Algeta par Bayer AG en 2014 pour 2,9 milliards de dollars US.

Sa présence à Algeta a vu la réussite d'essais cliniques par la Société en phase 1 et en phase 2, de même qu'une phase 3 charnière multicentrique, en double aveugle, dans de multiples pays, conduisant à l'approbation par le FDA (Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques) et à l'autorisation de commercialisation du Xofigo, produit principal d'Algeta.

Dr Ramdahl en tant que PDG d'Algeta l'a dirigée dans un premier appel public à l'épargne (PAPE) sur la Bourse d'Oslo en 2007, collectant un total de près de 500 millions NOK (~82 millions AUD) dans plusieurs cycles de négociations et lors du PAPE. Il est resté à ce poste jusqu'en 2009, date à laquelle il a assuré une transition comme directeur de la technologie, puis directeur de l'exploitation en 2013. De 2009 à 2014, Dr Ramdahl a ajouté à ses activités quotidiennes à l'intérieur d'Algeta un rôle significatif dans une souscription supplémentaire de 1 milliard NOK (~164 millions AUD) pour la Société. Après l'acquisition par Bayer AG en 2014, Dr Ramdahl a repris le poste de directeur général d'Algeta pour rapidement occuper et conserver celui de directeur général de Bayer en Norvège jusqu'en octobre 2018.

Dr Ramdahl a publié plus de 40 articles et il est co-inventeur de plusieurs brevets. Il a obtenu un doctorat de recherche en chimie de l'environnement de l'université d'Oslo en 1984 et un mastère de sciences (MSc) en chimie organique à l'Institut norvégien de technologie en 1979. Il a par ailleurs suivi une formation supérieure de direction à l'International Institute for Management Development (IMD) de Lausanne en Suisse.

Dr Ramdahl a commenté ainsi sa nomination au conseil d'administration de Clarity : « C'est pour moi un honneur de rejoindre Clarity à cette période passionnante d'un intense développement corporatif et clinique. Je suis persuadé que la technologie exclusive de Clarity, associée à l'utilisation de radio-isotopes du cuivre détient de grandes promesses pour le domaine des médicaments radiopharmaceutiques. Je suis impatient d'apporter mon expérience et mon expertise pour soutenir l'expansion de Clarity à un moment où l'industrie est le siège d'une croissance et d'une acceptation rapides à l'intérieur du marché de la carcinologie au sens plus large. »

Dr Alan Taylor, président exécutif de Clarity, a ajouté : « Je suis très enthousiaste de voir que quelqu'un comme Dr Ramdahl, avec son expérience et ses capacités, va rejoindre notre conseil d'administration. Nous sommes persuadés pour notre croissance future de la valeur inestimable de l'expérience unique de Thomas dans la gestion et la croissance d'une société de médicaments radiopharmaceutiques, depuis son lancement jusqu'à l'autorisation de commercialisation de son produit central, suivie du succès de sa sortie. Nous avons hâte de travailler étroitement ensemble sur la croissance internationale de Clarity à mesure que nous nous rapprochons de notre objectif consistant à mettre au point des traitements plus sûrs et plus efficaces pour les adultes et les enfants atteints par le cancer. »

