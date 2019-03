Les Rapports d'IGI Annoncent de Solides Résultats Annuels de l'Exercice 2018, Soutenus par une Croissance Améliorée du Produit Mondial Brut





International General Insurance Holdings Limited a publié aujourd'hui ses résultats financiers de l'exercice 2018.

L'année 2018 a été marquée par une forte relance pour IGI, après l'année 2017, considérée la plus coûteuse en termes de pertes catastrophiques. Le Groupe démontre une vision claire et ciblée relative à la croissance des marchés existants et nouveaux, ce qui a permis à IGI de relancer une nouvelle performance robuste pour l'année financière 2018.

Les primes émises brutes ont augmenté de 9,5% pour atteindre 301,56 millions de dollars en 2018, par rapport à 275,3 millions de dollars l'année précédente. Le groupe a annoncé le 31 décembre 2017 une hausse de son bénéfice net de 237%, passant de 7,86 millions de dollars à 26,47 millions de dollars. Le ratio d'exploitation combiné a affiché 88,97%, enregistrant une baisse considérable par rapport au chiffre 103,08% de l'année précédente.

Les actifs totaux de la société ont augmenté de 2,09%, passant de 888,79 millions de dollars en 2017 à 907,35 millions de dollars en 2018.

Pour sa part, M. Wasef Jabsheh, Vice-président et PDG de l'IGI, a déclaré : "Notre performance solide reflète le résultat des excellents efforts déployés par les équipes, des portefeuilles bien diversifiés et d'un fort esprit de souscription, représentant les compétences que nous avons bâti et développé au cours des 17 dernières années chez IGI".

Il a ajouté : "Les conditions de marché actuelles offrent de nouvelles opportunités lucratives, que nous chercherons à exploiter tout en continuant d'exécuter notre philosophie prudente de souscription.

Nous sommes également ravis des mesures prises par le secteur pour faire face aux conditions difficiles du marché et créer un environnement plus stable et plus rentable. Les taux sont en cours d'amélioration. Et, nous espérons que le marché soit effectivement lancé pour ramener les prix à un point où les taux refléteront l'adéquation technique, tout en reconnaissant pleinement la nécessité de revenir à un environnement de souscription stable et rentable".

Les faits saillants, de l'année financière 2018, sont les suivants, conjointement à ceux de l'exercice précédent :

31-Dec-2018 (12 mois) 31-Dec-2017 (12 mois) En million de $ Primes émises brutes 301.56 275.34 Résultat de souscription net 55.8 25.07 Revenu de placement 10.37 12.75 Bénéfice net 26.47 7.86 Capitaux propres 309.78 312.40 Ratio de perte, net 46.85% 60.40% Ratio combiné 88.97% 103.08% Rendement des capitaux 8.54% 2.52%

Le conseil d'administration d'IGI a proposé, lors de sa réunion du 21 mars 2019, un dividende intérimaire de 0.04 de dollar par action pour l'année financière 2018. Cela porte le total du dividende à 0,07 de dollars par action pour l'année 2018, soit 10 036 297 de dollars.

Fin

Publié par rein4ce pour le compte d'International General Insurance Holding Limited.

À propos d'IGI :

International General Insurance Holdings Limited, est enregistré auprès du Centre financier international de Dubaï (DIFC), il opère aux Bermudes, en Jordanie, aux Émirats Arabes Unis, en Malaisie, au Maroc et détient une filiale à 100 % au Royaume-Uni.

IGI Bermudes est un réassureur de classe 3B régi par la Bermuda Monetary Authority (BMA). Cette filiale est la principale entité de souscription du Groupe. Le Groupe possède également une succursale à Labuan, en Malaisie, inscrite en tant que réassureur offshore de deuxième niveau.

IGI Bermudes et IGI Royaume-Uni ont toutes les deux une notation A- avec perspective stable de Standard & Poor's et A- (Excellent) avec perspective stable d'A.M Best Company.

Le Groupe de sociétés IGI souscrit un portefeuille mondial dans plusieurs secteurs : énergie, immobilier, maritime, ingénierie, assurances, protection juridique, directeurs et chefs exécutifs, institutions financières, aéronautique générale, ports et terminaux, violence politique, exploitation forestière et traités de réassurance proportionnelle.

International General Insurance Holdings Limited détenait plus de 907 millions de dollars américains d'actifs au 31 décembre 2018.

Pour plus d'informations, veuillez consultez le site www.iginsure.com ou envoyez un courriel à info@iginsure.com.

