Earth Networks annonce la mise au point d'un système d'alerte rapide en cas de conditions météorologiques extrêmes pour PAGASA





Earth Networks a annoncé aujourd'hui la finalisation du premier réseau national philippin de surveillance et d'alerte de phénomènes météorologiques violents aux Philippines avec les services logiciels associés pour l'Administration des services atmosphériques, géophysiques et astronomiques des Philippines (PAGASA), les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (NMHS) de la République des Philippines. L'annonce a été faite lors de la 6ème conférence annuelle InterMET Asie à Singapour.

Initié en 2017 et officiellement mis en service cette semaine, le partenariat technologique entre PAGASA et Earth Networks est le premier du genre aux Philippines et dans les régions voisines, alimenté par un réseau de capteurs foudre totaux et de stations météorologiques automatiques en temps réel pour la surveillance à moyenne échelle. Installé et exploité en collaboration avec le partenaire philippin West Point Engineering, le programme de 10 ans comprend :

La détection de la foudre en temps réel alimentée par le Total Lightning Network de Earth Networks

La surveillance météorologique au sol par l'entremise du Weather Network de Earth Networks , intégré aux systèmes de données météorologiques existants de PAGASA

intégré aux systèmes de données météorologiques existants de PAGASA Sferic Maps, une plate-forme Web de surveillance et d'alerte en cas de phénomènes météorologiques sévères

Des données météorologiques sévères et outils de visualisation tels que Dangerous Thunderstorm Alerts et PulseRad, une alternative radar dérivée de la foudre

Des prévisions ponctuelles à courte portée alimentées par ENcast, permettant de planifier l'intervention d'urgence pour des sites particuliers exposés aux catastrophes

La formation et la maintenance complètes pour tous les capteurs météorologiques

Les données issues de cette collaboration seront commercialement disponibles pour les industries publiques et privées de la région afin d'améliorer et d'éclairer la prise de décision en cas de temps violent. Cela permettra d'élaborer un modèle de durabilité commerciale pour ces systèmes de surveillance et d'alerte de temps violent. Earth Networks a également déployé son premier Système d'alerte extérieur aux Philippines pour alerter le public à grande échelle.

PAGASA est le fournisseur de services météorologiques publics des Philippines ; il émet des alertes aux typhons et aux inondations, des prévisions météorologiques publiques, des avis, des produits météorologiques, astronomiques et climatologiques et d'autres services spécialisés principalement pour la protection de la vie et des biens et pour soutenir la productivité économique et le développement durable.

Earth Networks est un fournisseur mondial de services d'information météorologique, comprenant notamment son Total Lightning Network, qui compte 1 700 capteurs de foudre dans 100 pays. Nouvellement déployé aux Philippines, il s'agit de la technologie de réseau d'éclairs la plus avancée au monde, avec une surveillance complète de la foudre dans les nuages et nuage-sol, permettant des alertes d'orages localisées plus rapides et des prévisions météorologiques plus précises.

"Notre partenariat avec Earth Networks est une nouvelle étape passionnante dans notre engagement à fournir aux Philippines les meilleurs systèmes d'information météorologique et les plus avancés sur le plan technologique" a déclaré l'administrateur de PAGASA. "Nous pouvons d'ores et déjà constater les avantages de l'amélioration de nos capacités de prévision à court terme, de prévision immédiate et d'alerte de temps violent, et nous attendons avec impatience de nouvelles améliorations grâce à notre coopération."

"Nous sommes ravis de bâtir ce modèle de partenariat novateur avec PAGASA pour faire progresser notre vision d'un monde plus sûr et plus prospère", a déclaré Jim Anderson, Senior Vice President, ventes mondiales chez Earth Networks. "En plus d'aider PAGASA à établir des prévisions plus précises, à surveiller le temps violent et à émettre des alertes, ces nouvelles sources de données profiteront grandement à un large éventail d'industries exposées au temps aux Philippines, comme l'aviation, l'agriculture, l'énergie et les services publics. Ces partenariats commerciaux contribueront à soutenir et à étendre ces renforcements de capacité pour de nombreuses années à venir."

A propos de Earth Networks

Earth Networks a établi des partenariats dans de nombreux pays au cours des dernières années afin d'offrir des technologies d'observation, de prévision et d'alerte météorologiques à la fois peu coûteuses et faciles à déployer et à entretenir. La société s'est engagée à mettre à la disposition du monde entier les meilleurs réseaux d'observation météorologique et d'observation de la foudre, des outils de visualisation et des technologies d'alerte rapide. Les écoles, les aéroports, les équipes sportives, les services publics et les organismes gouvernementaux comptent sur nos solutions d'alerte rapide pour protéger des vies, se préparer aux événements météorologiques et optimiser les opérations. Les entreprises de tous les secteurs utilisent nos données météorologiques pour automatiser les prises de décisions concernant la gestion des risques, la continuité des activités et la protection des ressources.

