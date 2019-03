Le nouveau dosage de procalcitonine de Beckman Coulter aide les médecins à identifier avec précision les patients risquant d'évoluer vers un choc septique





Le dosage Access PCT vient renforcer le plus vaste portefeuille de tests de diagnostic in vitro du secteur pour l'identification et la gestion du sepsis

BREA, Californie, 26 mars 2019 /PRNewswire/ -- Beckman Coulter, leader mondial du diagnostic clinique, a annoncé aujourd'hui le lancement du dosage Access PCT, le dernier né d'une vaste gamme de tests destinés aux systèmes de dosages immunologiques de la famille Access. La sensibilité et la précision du dosage Access PCT répondent aux critères de l'état de l'art et combinées à une courte période d'incubation aident les médecins à évaluer le risque que des patients en état critique progressent vers un sepsis grave ou un choc septique, et ce avec des résultats disponibles en moins de 20 minutes.

« Le sepsis est une réponse inflammatoire systémique à l'infection menaçant le pronostic vital. Malgré les progrès de la médecine moderne, il reste la principale cause de décès par infection, touchant 26 millions de personnes et entraînant environ 5,3 millions de décès dans le monde chaque année1,2 », a déclaré Jeannine Holden, M.D., directrice médicale chez Beckman Coulter. « On a observé une corrélation entre les taux de procalcitonine dans le sang et la gravité des infections bactériennes, ainsi que la probabilité d'une hémoculture positive, ce qui en fait un marqueur utile sur le plan clinique pour l'évaluation des patients présentant un risque de sepsis ou de choc septique. Il est crucial de pouvoir rapidement diagnostiquer les patients chez qui l'on soupçonne un sepsis et déterminer les soins et le traitement appropriés, car une administration précoce d'antibiotiques est fortement corrélée à une augmentation de la survie des patients. »

Le lancement d'Access PCT fait suite à la commercialisation récente de ESId (Indicateur précoce de sepsis), un marqueur hématologique unique disponible sur l'analyseur d'hématologie DxH 900 de Beckman Coulter dans le cadre de l'hémogramme de routine avec analyse différentielle.

« Nos partenaires comptent sur Beckman Coulter pour leur fournir un large éventail de solutions d'une grande utilité dans le traitement des problèmes de santé les plus répandus et les plus coûteux. Nous sommes fiers de proposer le portefeuille de tests de diagnostic in vitro le plus complet du secteur pour l'identification et la gestion du sepsis dans de nombreuses disciplines, notamment la chimie clinique, le dosage immunologique, la microbiologie, l'analyse urinaire et l'hématologie », a déclaré Puneet Sarin, vice-président principal et directeur général des activités de chimie et de dosages immunologiques de Beckman Coulter. « Access PCT est un élément clé dans la lutte contre le sepsis et témoigne des efforts continus que nous déployons pour développer les outils dont les médecins ont besoin pour améliorer les soins aux patients en leur permettant de savoir et d'agir plus rapidement. Dans la lutte contre le sepsis, chaque minute compte. »

Access PCT permet aux prestataires de soins de santé d'intégrer le dosage de la procalcitonine dans leurs bilans de sepsis de routine sur des analyseurs de laboratoire de base, en tant que test primaire ou test réflexe programmé dans le logiciel REMISOL Advance de Beckman Coulter. Cette intégration simplifie le flux de travail du laboratoire et optimise les protocoles de gestion du sepsis de l'établissement, tout en réduisant les coûts opérationnels liés au maintien d'instruments dédiés coûteux.

Le nouveau dosage Access PCT a récemment reçu la certification CE et peut être utilisé sur les systèmes de dosages immunologiques de la famille Access, dont l'Access 2, l'UniCel DxI 600 et l'UniCel DxI 800. Pour plus d'informations sur le dosage Access PCT, consultez le site www.BeckmanCoulter.com/AccessPCT.

À propos de Beckman Coulter Diagnostics

Beckman Coulter s'attache à faire progresser les soins de santé de tous en exploitant le pouvoir de la science et de la technologie ainsi que la passion et la créativité de ses équipes pour renforcer le rôle du laboratoire de diagnostic dans l'amélioration des résultats de soins de santé. Nos systèmes de diagnostic sont utilisés dans des tests biomédicaux complexes et sont employés dans des hôpitaux, des laboratoires de référence et des cabinets de médecin du monde entier. Beckman Coulter offre une combinaison unique de personnes, de processus et de solutions dont l'objectif est d'améliorer les performances des laboratoires cliniques et des réseaux de soins de santé. Pour ce faire, nous accélérons les soins avec une gamme de tests décisifs, nous permettons à tout un chacun de profiter des avantages de l'automatisation, nous fournissons des informations plus approfondies grâce à l'informatique clinique et nous exploitons le potentiel caché à travers un partenariat axé sur la performance. Filiale de Danaher Corporation depuis 2011, Beckman Coulter est basée à Brea, en Californie, et compte à travers le monde plus de 11 000 collaborateurs qui oeuvrent assidument pour faire du monde un endroit plus sain.

