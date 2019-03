HD-PLC®*1 nouvelle génération, de Panasonic, la technologie de communication BPL adoptée comme norme IEEE 1901a





Le 25 mars 2019, Panasonic Corporation a annoncé que l'Association des normes IEEE avait approuvé la technologie nouvelle génération, des communications à large bande sur lignes électriques (Broadband over Powerline, BPL) pour l'Internet des Objets (IdO), comme norme IEEE 1901a, le 21 mars 2019 au conseil d'administration des normes de Munich, en Allemagne. La société a proposé la technologie au groupe de travail sur la normalisation de l'IEEE 1901a*2 en juin 2018. Cette norme répond de manière flexible à diverses exigences des services associés à l'IdO.

L'IEEE 1901a, la norme de communication BPL pour l'IdO permet de contrôler les bandes de fréquences en fonction de l'utilisation. Elle permet aux communications évolutives avec fonctions d'étendre les distances de communication et de sélectionner les vitesses. Les fonctions souples définies dans cette norme permettent de répondre aux divers besoins de communication des services associés à l'IdO.

Elle prend en charge les nouvelles fonctions suivantes, basées sur la technologie originale OFDM Wavelet HD-PLC® (mode standard), de Panasonic, déjà adoptée dans la norme IEEE 1901-2010.

La bande de communication du mode standard peut être multipliée par deux ou quatre, en offrant une vitesse de communication de 500 Mb/s *3 en mode double, ou un maximum de 1 Gb/s *3 en mode quadruple sur câble coaxial ou ligne dédiée.

en mode double, ou un maximum de 1 Gb/s en mode quadruple sur câble coaxial ou ligne dédiée. La bande de communication en mode standard peut être comprimée par un facteur de deux ou quatre (demi ou quart), en concentrant l'énergie dans des bandes étroites et par conséquent, en élargissant la distance de communication jusqu'à deux fois sa distance*4 en mode standard avec une vitesse de communication plus faible.

Cette capacité à sélectionner les modes de vitesse de communication offre une réponse flexible aux besoins de chaque utilisateur, en élargissant la portée de l'application HD-PLC® à tous les aspects de la vie quotidienne.

Panasonic se positionne vers une stratégie d'offre « Mises à jour du style de vie » afin d'améliorer de manière consistante la qualité de vie des gens avec des produits et des services qui évoluent en fonction du style de vie et des préférences personnelles de l'utilisateur final individuel. La plateforme de style de vie, intégrée, HomeX, est l'infrastructure de l'information qui s'élargit aux divers fournisseurs de services et partenaires de l'équipement et de l'électronique grand public, correspondants. Afin de continuer à offrir de nouvelles valeurs de style de vie, adaptées aux besoins des résidents, tous les produits tels que les appareils ménagers, l'électronique grand public et les capteurs domestiques doivent toujours être connectés à des réseaux. La norme internationale de communication BPL pour l'IdO, récemment approuvée définit une technologie de fondation conçue pour les communications domestiques, mais pas seulement. Cette technologie prend également en charge des réseaux à grande échelle couvrant l'infrastructure sociale telle que les bâtiments et les usines, tout en incluant les résidences, avec des perspectives d'utilisation dans de nombreux domaines.

Panasonic octroie une licence à la technologie de communications BPL pour l'IdO, telle que définie dans cette norme, dans le but de promouvoir une évolution plus large de la technologie HD-PLC®. En outre, en s'efforçant de sécuriser l'interconnectivité entre les produits, en conformité avec la norme IEEE 1901, par le biais d'organisations telles que l'Alliance HD-PLC,*5 Panasonic s'engage à offrir des produits HD-PLC® que les utilisateurs peuvent utiliser en toute confiance.

Notes :

HD-PLC® désigne un système de communication par ligne électrique haute définition, créé par Panasonic, et est une marque de commerce déposée au Japon et dans d'autres pays. Le groupe de travail sur la normalisation des normes de communication par ligne électrique, au sein de l'Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE). 500 Mb/s et 1 Gb/s sont des vitesses physiques maximales théoriques. La distance de communication maximale varie selon les conditions de l'environnement de communication. Établie le 25 septembre 2007 dans le but d'assurer la compatibilité des communications et l'adoption étendue de la technologie HD-PLC®.

Site Web : http://www.hd-plc.org/

