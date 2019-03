Brookstone Partners condamne les déclarations faites par Omar Belmamoun qu'elle considère mensongères





Brookstone Partners, actionnaire de référence de la société Platinum Power conteste l'exactitude des déclarations de M. Omar Belmamoun dans un communiqué de presse publié le 21 mars 2019.

Selon Brookstone Partners, la procédure judiciaire à laquelle M. Belmamoun fait référence fait suite à une procédure d'alerte introduite par le Commissaire aux Comptes de la société Platinum Power en raison des graves difficultés financières de la société dues à sa gestion désastreuse. Brookstone Partners précise n'avoir initié aucune « demande de redressement » et, dès lors, n'avoir été débouté d'aucune action.

En sa qualité d'investisseur majoritaire, Brookstone Partners se réjouit de la décision du tribunal de continuation de l'activité de Platinum Power et réitère sa volonté de travailler de concert avec l'ensemble des actionnaires, notamment avec les actionnaires minoritaires, qui ont toujours démontré une volonté forte et une détermination marquée face aux situations difficiles auxquelles Platinum Power a pu faire face jusqu'à maintenant, afin de trouver une solution viable, sérieuse et crédible pour aller de l'avant.

Cette intention d'oeuvrer pour le rayonnement de Platinum Power et de ses projets n'est pas nouvelle pour Brookstone Partners. En effet, étant l'investisseur le plus important en termes d'equity avec 43,67% de Platinum Power et en termes de compte courant d'actionnaires avec et près de 80% de la dette d'actionnaires, Brookstone Partners a constamment apporté son soutien à Platinum Power depuis la création de la société, et plus particulièrement d'Août 2016 à Mai 2018, en concourant à financer l'ensemble des charges de la société sur cette période. Ce soutien n'a cessé que lors de la prise de décision de M. Belmamoun de refuser le plan de recapitalisation proposé par Michael Toporek.

Brookstone Partners réaffirme sa disposition à réaliser un plan de recapitalisation, toutefois conditionné à la révocation de M. Omar Belmamoun du management de la société du fait de sa gestion désastreuse.

Dans cette perspective, les intentions de Brookstone Partners restent inchangées, à savoir la réussite de Platinum Power au Maroc et en Afrique, intentions pour lesquelles Brookstone Partners a déjà investi 15 Millions de dollars. « Je souhaite réitérer, à cette occasion, ma volonté de procéder au sauvetage de Platinum Power, de ses projets, et d'honorer les engagements de la société envers ses salariés » affirme Michael Toporek, fondateur et directeur général de Brookstone Partners.

Brookstone Partners a introduit une action judiciaire pénale à l'encontre de M. Omar Belmamoun et attend avec impatience la résolution rapide de cette affaire.

