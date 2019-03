Avis aux médias - La ministre Carla Qualtrough rendra visite à des ainés et discutera du budget de 2019 à Kelowna





GATINEAU, QC, le 25 mars 2019 /CNW/ - L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, prononcera un discours devant les locataires de la résidence The Society of Hope, dans lequel elle mettra en lumière les investissements dans les aînés, tels qu'ils étaient prévus dans le budget de 2019.

Un point de presse suivra.

Date : Le 27 mars 2019 Heure : 9 h 30 (HAP) Endroit : The Society of Hope

2055, court Benvoulin

Kelowna (Colombie-Britannique)

La ministre Qualtrough se rendra ensuite au centre communautaire Sunnybrae, à Tappen, en Colombie-Britannique, et tiendra une séance de photos.

Heure : 13 h 45 à 14 h 30 (HAP) Endroit : Centre communautaire Sunnybrae

3595, chemin Sunnybrae Canoe Point

Tappen (Colombie-Britannique)

