La ministre du Développement économique rural du Canada visite Terre-Neuve

ST. JOHN'S, le 25 mars 2019 /CNW/ - L'élaboration de la stratégie canadienne de développement rural est une priorité pour le gouvernement du Canada et mobiliser les Canadiens dans les collectivités rurales est la première étape pour atteindre cet objectif.

Cette semaine, l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural du Canada, visitera des collectivités à Terre-Neuve pour discuter des besoins précis des collectivités rurales avec les dirigeants locaux et d'autres intervenants. La ministre Jordan discutera aussi des nouveaux programmes et des avantages économiques que le budget de 2019 offrira aux collectivités rurales dans l'ensemble du Canada.

Le 26 mars, la ministre Jordan visitera Clarenville où elle se joindra au député de Bonavista-Burin-Trinity, Churence Rogers, pour rencontrer les dirigeants de SubC Imaging. La ministre Jordan rencontrera ensuite les responsables du College of the North Atlantic pour une visite du campus et animera une table ronde avec les dirigeants des collectivités et des entreprises à Port Rexton.

« Les collectivités rurales du Canada sont les piliers de ce pays. À titre de ministre du Développement économique rural, je représente ces collectivités et leurs besoins particuliers en aidant le gouvernement du Canada à mettre au point la stratégie canadienne de développement économique rural. Cette stratégie s'appuiera sur le travail que nous avons accompli en tant que gouvernement jusqu'à maintenant et reflétera les besoins des Canadiens en régions rurales. Cela signifie un accès à des infrastructures modernes, de meilleures routes et des services Internet plus rapides et plus fiables. » -- Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural du Canada

Le plan Investir dans le Canada du gouvernement du Canada prévoit l'investissement de plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les infrastructures publiques de l'ensemble du pays.

du gouvernement du prévoit l'investissement de plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les infrastructures publiques de l'ensemble du pays. En partenariat avec Terre-Neuve-et- Labrador , le gouvernement du Canada investit dans le transport en commun, dans les infrastructures vertes telles que les systèmes de traitement des eaux, dans les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives; et dans les infrastructures publiques des collectivités rurales et nordiques.

, le gouvernement du investit dans le transport en commun, dans les infrastructures vertes telles que les systèmes de traitement des eaux, dans les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives; et dans les infrastructures publiques des collectivités rurales et nordiques. L'entente bilatérale entre le Canada et Terre-Neuve fournira un financement prévisible et à long terme de plus de 555 millions de dollars destiné aux infrastructures publiques qui sont les plus importantes pour les Terre-Neuviens.

et Terre-Neuve fournira un financement prévisible et à long terme de plus de 555 millions de dollars destiné aux infrastructures publiques qui sont les plus importantes pour les Terre-Neuviens. Aux termes de l'entente bilatérale entre le Canada et Terre-Neuve, un montant de 104,6 millions de dollars sera spécifiquement dédié aux collectivités rurales et nordiques afin de répondre à leurs besoins particuliers en matière d'infrastructure.

et Terre-Neuve, un montant de 104,6 millions de dollars sera spécifiquement dédié aux collectivités rurales et nordiques afin de répondre à leurs besoins particuliers en matière d'infrastructure. Dans le budget de 2019, le gouvernement du Canada propose ce qui suit :

propose ce qui suit : Soutenir les aînés canadiens à faible revenu qui choisissent de continuer de faire partie de la population active en bonifiant l'exemption sur le revenu gagné du Supplément de revenu garanti afin qu'ils puissent effectivement conserver une plus grande part de l'argent qu'ils ont si durement gagné.



Aider les travailleurs à acquérir de nouvelles compétences grâce à la création d'une nouvelle allocation canadienne pour la formation, une allocation qui verse de l'argent aux travailleurs en vue d'aider à payer la formation, d'offrir un soutien du revenu pendant la formation et, avec la collaboration des provinces et des territoires, d'offrir une protection de l'emploi de l'emploi afin que les travailleurs puissent s'absenter du travail pendant la période nécessaire pour s'assurer que leurs compétences sont à jour et recherchées.



Soutenir les priorités relatives aux infrastructures locales des municipalités en proposant un paiement supplémentaire unique de 2,2 milliards de dollars au moyen du Fonds de la taxe sur l'essence qui doublera l'engagement du gouvernement pris envers les municipalités en 2018- 2019, et fera en sorte qu'elles aient les fonds dont elles ont besoin pour payer les réparations essentielles et d'autres projets locaux importants.

