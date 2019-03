Unifor dépose une requête en conciliation dans un contexte d'impasse des négociations avec SaskTel





REGINA, le 25 mars 2019 /CNW/ - Unifor demande l'aide du Service fédéral de médiation et de conciliation après des semaines de pourparlers stériles avec SaskTel dans le but de négocier une nouvelle convention collective pour 3000 travailleuses et travailleurs.

« Il est frustrant de constater que SaskTel n'est manifestement pas disposée à s'engager dans des négociations significatives sur les questions considérées comme prioritaires par nos membres », a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor.

Le comité de négociation d'Unifor a déclaré que les négociations étaient dans l'impasse et espère que l'aide d'une tierce partie indépendante fera avancer les pourparlers dans la bonne direction vers une entente de principe équitable pour les membres qui travaillent fort et qui permettent aux résidents de la Saskatchewan d'être connectés entre eux et avec le reste du monde.

« Nos membres sont déçus. Ils font un travail important pour la province, et les travailleurs des sociétés de la Couronne méritent plus de respect que ce qu'ils voient de la part de l'employeur à ce stade-ci des négociations », a déclaré Dave Kuntz, président de la section locale 1S d'Unifor.

Le comité de négociation n'a pas encore reçu les demandes monétaires de l'employeur, malgré des requêtes répétées.

« Les membres ont clairement indiqué que la sécurité d'emploi, la santé mentale et une rémunération équitable sont des priorités dans ces négociations et tout ce que nous recherchons, c'est une entente équitable », a déclaré Penny Matheson, présidente de la section locale 2S d'Unifor.

Les travailleuses et travailleurs des sociétés de la Couronne continuent de faire preuve d'une solidarité incroyable envers leur comité de négociation en portant des t-shirtsDéfendons les travailleuses et travailleurs des sociétés de la Couronne et en affichant des photos sur les médias sociaux partout dans la province. Le syndicat va continuer sa campagne de sensibilisation publique qui demande aux résidents de signer une pétition en appui aux travailleuses et travailleurs des sociétés de la Couronne.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

