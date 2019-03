Avenir des médias d'information : la Commission de la culture et de l'éducation adopte un mandat d'initiative





QUÉBEC, le 25 mars 2019 /CNW Telbec/ - Les membres de la Commission de la culture et de l'éducation ont adopté à l'unanimité un mandat d'initiative portant sur l'avenir des médias d'information.

Dans le cadre de ce mandat, les membres de la Commission ont convenu de tenir des consultations afin de dresser un portrait des médias d'information locaux, régionaux et nationaux au Québec et, le cas échéant, d'identifier des pistes de solutions quant aux défis suivants :

le financement aux entreprises et organismes dans l'atteinte de l'équité fiscale;

leur présence régionale et la valorisation du rôle local de l'information;

la viabilité des modèles d'affaires à l'ère du numérique;

et leur indépendance.

Le tout afin d'assurer le droit du public à l'information.

De plus, l'opinion d'intervenants du milieu sera sollicitée sous forme de mémoires et, par la suite, certains groupes et personnes pourront être entendus en

auditions publiques.

Pour en savoir plus sur les mandats de la Commission, consultez la page des travaux des commissions à assnat.qc.ca.

ANNEXE

La Commission de la culture et de l'éducation

Compétences : culture, éducation, formation professionnelle, enseignement supérieur, communication



Le président : M. Marc Tanguay (LaFontaine) PLQ

Le vice-président : M. Mario Asselin (Vanier?Les Rivières) CAQ

Groupe parlementaire formant le gouvernement - CAQ

M. Youri Chassin (Saint-Jérôme)

M. Jean-Bernard Émond (Richelieu)

Mme Agnès Grondin (Argenteuil)

M. Louis Lemieux (Saint-Jean)

M. Samuel Poulin (Beauce-Sud)

M. Christopher Skeete (Sainte-Rose)

Opposition officielle - PLQ

Mme Jennifer Maccarone (Westmount-Saint-Louis)

Mme Isabelle Melançon (Verdun)

Mme Marwah Rizqy (Saint-Laurent)

Deuxième groupe d'opposition - QS

Mme Christine Labrie (Sherbrooke)

Troisième groupe d'opposition - PQ

Mme Véronique Hivon (Joliette)

Participent également à ce mandat :

Mme Catherine Dorion (Taschereau) QS

Mme Méganne Perry Melançon (Gaspé) PQ

