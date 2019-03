ResMed lance sa solution ReSupply nouvelle génération





ResMed (NYSE : RMD) (ASX : RMD) a lancé aujourd'hui sa solution automatisée ResMed ReSupply destinée à tous les fournisseurs d'équipements médicaux à domicile (EMD) américains. Le but est d'accroître l'observance thérapeutique à long terme, des patients souffrant d'apnée du sommeil, et d'améliorer leur degré de satisfaction.

La probabilité que les patients enrôlés dans un programme de réapprovisionnement automatisé arrêtent un traitement par ventilation à pression positive continue (PPC) est inférieure de 50 % au cours de la première année, selon une étude de 2018. Le programme de ResMed va encore plus loin en automatisant l'enrôlement des patients qui répondent aux exigences de conformité, tout en leur laissant choisir leur méthode de contact de prédilection : SMS, e-mail ou appel direct. Les patients peuvent également commander des fournitures via un portail patient Web ou mobile.

Les fournisseurs d'EMD sont en mesure de gérer tous les besoins de leurs patients en termes de réapprovisionnement, à partir d'un tableau de bord complet qui leur permet d'identifier, de hiérarchiser et d'attribuer rapidement les tâches.

« La nouvelle plateforme de réapprovisionnement est simple et facile à utiliser. Tout ce dont vous avez besoin se trouve à portée de main », a déclaré Kera Tennyson, responsable de site PPC, chez Advanced Medical Solutions, à Ann Arbor, dans le Michigan. « La PPC représente un engagement à vie ; il est donc particulièrement important que nous aidions à soutenir le traitement à long terme de nos patients. C'est exactement ce que ResMed ReSupply nous permet d'accomplir. »

« Automatiser le processus de réapprovisionnement est essentiel pour maximiser la réussite du traitement des patients, et assurer l'efficacité commerciale des EMD », a confié pour sa part Raj Sodhi, président de la division SaaS, chez ResMed. « Avec Brightree qui propose une solution de réapprovisionnement automatisée à ses clients d'EMD, et maintenant ResMed qui en lance une pour ceux qui ne sont pas clients de Brightree, les fournisseurs d'EMD utilisant n'importe quelle plateforme de facturation sont tous en mesure de bénéficier des avantages d'un programme de réapprovisionnement, facile à gérer. »

Les utilisateurs et fournisseurs d'EMD intéressés par un programme de réapprovisionnement peuvent contacter leur représentant commercial ResMed, ou consulter le site resmed.com/resmedresupply. Les clients de Brightree peuvent se rendre quant à eux sur https://www.brightree.com/add-on-solutions/patient-resupply/.

Des démonstrations des deux programmes de réapprovisionnement, automatisé seront offertes du 16 au 18 avril au salon Medtrade de Las Vegas (stand de ResMed n° 527, stand de Brightree n° 317).

