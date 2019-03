Fasken Plus conjugue l'avenir de la collaboration juridique au présent





TORONTO, le 25 mars 2019 /CNW/ - Fasken lance aujourd'hui Fasken Plus, sa nouvelle plateforme collaborative numérique conçue pour que les clients puissent plus facilement collaborer avec les équipes chargées de leurs dossiers et gérer leurs affaires juridiques. Disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le portail infonuagique donne aux clients un accès instantané et sécuritaire à leurs dossiers, à partir de n'importe quel appareil.

« Fasken Plus est un puissant outil de communication et de collaboration », a déclaré Peter Feldberg, associé directeur du cabinet. « Les clients qui utilisent actuellement la plateforme nous ont dit qu'ils étaient satisfaits de la sécurité qu'elle procure et de sa souplesse, de sa commodité, de son efficacité et de sa facilité d'utilisation. »

« Fasken Plus remplace de multiples interfaces par une seule plateforme de collaboration qui est mobile, facile à utiliser et accessible en tout temps », a déclaré Robert Garmaise, chef de l'innovation. « Il s'agit en fait d'un outil de gestion qui vise à aider les équipes à livrer les projets à temps, tout en respectant le budget imparti et les attentes. »

Fasken Plus est conçue pour accroître l'efficacité afin que les clients puissent facilement collaborer avec leurs équipes juridiques sur une seule plateforme, donner des directives à l'égard de l'exécution de leurs dossiers juridiques et vérifier les progrès de leurs projets rapidement et de façon sécuritaire. Ses fonctionnalités principales permettent aux utilisateurs de collaborer en partageant des renseignements et des calendriers en un seul endroit; de gérer, d'attribuer et d'effectuer le suivi des tâches et des éléments du calendrier dans un espace où se rejoignent tous les membres de l'équipe; de partager, de conserver et de commenter des documents?; de vérifier l'état du budget par rapport aux honoraires actualisés; et de générer des modèles automatisés.

Le contenu des modules peut être adapté à chaque espace de travail, ce qui permet aux clients d'élaborer une version sur mesure de Fasken Plus correspondant à leurs besoins immédiats et de prévoir l'intégration de modules supplémentaires, selon les exigences de leurs activités. Les outils comprennent un tableau de bord personnalisé, le suivi des tâches, un calendrier personnalisé qui est compatible avec iCalendar ou Outlook, des notifications, le partage de fichiers et des feuilles de calcul centralisées.

Intégrée à la plateforme HighQ (disponible uniquement en anglais), Fasken Plus allie le partage de fichiers et la gestion de documents sécuritaires aux outils de collaboration sociale, de productivité et de partage des connaissances de l'entreprise. Chef de file à l'échelle mondiale en matière de transformation numérique, HighQ permet aux plus importants cabinets d'avocats et équipes juridiques en entreprise de transformer la façon dont ils travaillent et fournissent des services juridiques. HighQ est flexible et conviviale, offrant de manière continue des solutions innovatrices adaptées à tous les domaines du droit afin que ses clients demeurent en tête de peloton dans le marché juridique en constante évolution.

Au sujet de l'équipe Innovation juridique et service client

L'équipe Innovation juridique et service client de Fasken est un groupe d'experts multidisciplinaires internationaux spécialisés en matière de produits, d'amélioration des processus et de changements aux modèles d'affaires. L'équipe travaille à l'échelle du cabinet pour nous aider à imaginer ce qui est possible, et à déterminer ce qui est pratique, dans le cadre de ce processus de transformation numérique et opérationnelle.

Au sujet de Fasken

Fasken est un cabinet d'avocats chef de file à l'échelle internationale qui compte plus de 700 avocats et dix bureaux répartis sur quatre continents. Les clients comptent sur nous pour la prestation de services juridiques pratiques, innovateurs et rentables. Nous trouvons des solutions aux défis commerciaux et aux questions litigieuses les plus complexes et ajoutons une valeur exceptionnelle tout en gardant les clients au coeur de tout ce que nous faisons. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web du cabinet à l'adresse suivante : fasken.com.

