L'Oréal Professionnel célèbre son 110e anniversaire à l'occasion d'une soirée au carrousel du Louvre réunissant plus de 2000 invités





PARIS, 25 mars 2019 /PRNewswire/ -- Hier soir, à l'occasion de l'ouverture des trois jours de festivités organisées en l'honneur de son 110e anniversaire, L'Oréal Professionnel a accueilli plus de 2?000 Hair Artists, partenaires et célébrités de renommée internationale au Carrousel du Louvre, haut lieu de la culture parisienne. Pour ses 110 ans la marque a organisé une soirée rythmée par un Hair Show spectaculaire «?La French, Art of Hair Coloring?», avec des performances musicales et des happenings inattendus?!

Sous l'égide de Nathalie Roos, Présidente de la Division Produits professionnels de L'Oréal, de Marion Brunet, Directrice Générale Internationale de L'Oréal Professionnel, et en présence d'Alexa Chung, égérie internationale porte-parole internationale de L'Oréal Professionnel, l'événement a rassemblé plus de 1?700 Hair Artists venus de plus de quarante pays pour célébrer le savoir-faire de la marque française et découvrir ses toutes dernières innovations. Les invités ont aussi eu le privilège d'assister aux showcases d'artistes français, Juliette Armanet, Hollysiz, et des DJ Set signés Kiddy Smile et Ofenbach.

Un époustouflant défilé pour présenter La French, Art of Hair Coloring

Mettant en vedette 42 mannequins, dont Anna Cleveland, Debrah Show et Georgina Grenville, sublimés par des Hair Artists de renommée internationale Odile Gilbert, John Nollet Adir Abergel, Anh Co Tran, Khun Gong et Godhands Joe, ce Hair Show exclusif a rendu hommage au savoir-faire de la profession et à l'élégance française. Le défilé a été diffusé en direct sur les réseaux sociaux du monde entier.

Les invités ont également eu l'occasion de parcourir les 110 ans d'histoire de la coloration au travers de ses produits iconiques, mais aussi ses dernières innovations produit et digitales MAJIREL GLOW et STYLE MY HAIR PRO, une toute nouvelle application qui transforme la consultation coloration en salon, par une expérience unique et personnalisée. Enrichi d'un Makeover 3D et d'un méchier digitalisé exclusif, STYLE MY HAIR PRO offre une expérience moderne, immersive et personnalisée en salon. Disponible sur les stores Apple et Android, on compte aujourd'hui plus de 20 000 téléchargements de la part des coiffeurs.

Parmi le casting prestigieux réuni pour la soirée d'ouverture d'hier se trouvaient notamment Catherine Deneuve, Alexa Chung, Virginie Ledoyen, Elsa Zylberstein, Ellen Von Unwerth, Stefi Celma, Alexandra Golovanoff, Camille Charrière, Alexis Mabille, Franck Provost.

Trois jours placés sous le signe de la découverte, de l'innovation et de l'inspiration

Dans le cadre des festivités qui viennent de débuter, L'Oréal Professionnel a également invité l'ensemble de ses partenaires à prendre part, aujourd'hui et demain au Palais de Tokyo, autre lieu emblématique de la Ville Lumière, à une série d'ateliers et de masterclasses animés par de prestigieux hôtes, intervenants et parrains. Ces sessions seront l'occasion de mettre en lumière la signature de la marque, La French Art of Hair Coloring, et son inimitable héritage français, mais aussi de dévoiler de nouvelles innovations produits et digitales, avec le lancement imminent de Majirel Glow et l'application exclusive Style My Hair Pro, symbole de l'esprit pionnier cher à la marque et de sa volonté de construire avec les coiffeurs le meilleur avenir. L'Oréal Professionnel aura par ailleurs le plaisir d'accueillir la grande finale et la remise des prix du Style & Colour Trophy à la Salle Pleyel.

