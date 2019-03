AluQuébec, la Grappe industrielle de l'aluminium du Québec, pourra continuer la mise en oeuvre de son plan d'action





Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de 600 000 $ à l'organisme d'appui à l'écosystème québécois de l'industrie de l'aluminium

Montréal, le 25 mars 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

AluQuébec, la Grappe industrielle de l'aluminium du Québec, est un organisme à but non lucratif dont la mission consiste à favoriser les synergies entre clients-utilisateurs à l'échelle nationale et internationale et les acteurs de l'industrie de l'aluminium présents sur le territoire québécois et ce, de façon concertée avec tous les partenaires et les régions du Québec. Afin de poursuivre ses diverses activités au sein de l'écosystème québécois de l'industrie de l'aluminium, AluQuébec bénéficiera d'une contribution non remboursable de 600 000 dollars, sur trois ans, de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Grâce à cette aide financière, l'organisme pourra se concentrer sur son objectif de hausser la transformation de l'aluminium d'ici 2025 et d'assurer la croissance de l'industrie.

Richard Hébert, député de Lac-Saint-Jean et secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, a profité de sa rencontre avec des représentants de la Grappe pour annoncer ce financement. L'aide du gouvernement du Canada permettra plus spécifiquement à AluQuébec d'assurer la mise en oeuvre de son plan d'action qui s'articule autour de quatre grandes initiatives, soit : 1) Soutien aux transformateurs et équipementiers; 2) Réalisation de projets structurants; 3) Rayonnement de l'industrie; et 4) Concertation de l'industrie.

Créée en 2013, AluQuébec est une grappe industrielle qui vise à stimuler la compétitivité et l'essor de la filière de la transformation de l'aluminium par la mobilisation des différents acteurs et par l'offre de services favorisant notamment la réalisation de projets de commercialisation, d'innovation, de productivité et d'accès à du financement et à une main-d'oeuvre qualifiée.

Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir les entreprises canadiennes innovantes. Véritable moteur économique, l'innovation est la clé du succès puisqu'elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités. C'est pourquoi nous nous assurons que les entreprises puissent compter sur des ressources adéquates pour créer des produits novateurs et les commercialiser. Le projet d'AluQuébec s'inscrit dans deux des quatre priorités de la Stratégie fédérale d'innovation et de croissance pour les régions du Québec, soient l'innovation et les technologies propres; et la croissance et l'exportation.

« Les PME sont de véritables moteurs de développement économique pour nos régions. C'est pourquoi je me réjouis de cet appui consenti à AluQuébec qui pourra poursuivre son action afin de les aider à améliorer leur compétitivité, à commercialiser des nouveaux produits et à développer des marchés grâce à l'intégration à des chaînes de valeur mondiales. »

Richard Hébert, député de Lac-Saint-Jean et secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations

« L'industrie de la transformation de l'aluminium au Québec c'est plus de 1 400 entreprises de transformation pour un chiffre d'affaires de 6,7 G$ en 2017 et 17 000 emplois. L'industrie de l'aluminium au Québec est le 2e secteur d'exportation après celui de l'aérospatiale. C'est une industrie en croissance, mais qui fait face à plusieurs défis. Notre investissement, aidera les entreprises à innover pour stimuler leur productivité, se développer et prendre de l'expansion sur de nouveaux marchés afin de créer de bons emplois pour la classe moyenne. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains , ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional. Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation ( CERI) de DEC . Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca. Le programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI) s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Le gouvernement du Canada a lancé, le 11 mars 2019, l'Initiative pour l'acier et l'aluminium du programme Croissance économique régionale par l'innovation, une initiative nationale dans le cadre de laquelle le gouvernement du Canada investira 100 millions de dollars à l'échelle nationale, dont 26 millions de dollars par l'entremise de DEC, dans le soutien aux PME des secteurs de l'acier et de l'aluminium.

a lancé, le 11 mars 2019, l'Initiative pour l'acier et l'aluminium du programme Croissance économique régionale par l'innovation, une initiative nationale dans le cadre de laquelle le gouvernement du investira 100 millions de dollars à l'échelle nationale, dont 26 millions de dollars par l'entremise de DEC, dans le soutien aux PME des secteurs de l'acier et de l'aluminium. Depuis maintenant 50 ans, le gouvernement du Canada participe activement au développement économique régional au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

