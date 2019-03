Reconnaissance d'un don important à la Chaire Ivanhoé Cambridge d'immobilier de l'ESG UQAM





MONTRÉAL, le 25 mars 2019 /CNW Telbec/ - Fidèle partenaire de la Chaire Ivanhoé Cambridge d'immobilier de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM depuis 1995, l'UQAM et sa Fondation soulignent aujourd'hui l'importance de l'engagement et du soutien d'Ivanhoé Cambridge pour stimuler la recherche et l'innovation en immobilier. Ivanhoé Cambridge a réitéré son soutien par un don au montant de 750 000 $ destiné à la Chaire (versé sur la période 2016-2020), dans le cadre de la campagne de financement 100 millions d'idées de la Fondation de l'UQAM. Il s'agit d'une contribution importante qui permet à la Chaire d'atteindre de nouveaux objectifs en matière de recherche et de formation de la relève en immobilier. Par cet appui, Ivanhoé Cambridge poursuit un partenariat qui contribue à faire de Montréal un pôle de recherche et de savoir reconnu dans l'industrie mondiale de l'immobilier.

Nathalie Palladitcheff, présidente d'Ivanhoé Cambridge s'est jointe à Magda Fusaro, rectrice de l'UQAM, à Pierre Bélanger, directeur général de la Fondation de l'UQAM, à Komlan Sedzro, doyen de l'ESG UQAM et à Andrée De Serres, titulaire de la Chaire, pour souligner aujourd'hui au 1000 place Jean-Paul-Riopelle l'importance de ce partenariat et le don de 750 000$ d'Ivanhoé Cambridge dans le cadre de la campagne de financement 100 millions d'idées de l'UQAM.

« La recherche est essentielle pour identifier les tendances immobilières à long terme dans notre industrie. Nous sommes heureux de pouvoir compter, depuis près de 25 ans, sur le talent de l'équipe de la Chaire pour éclairer l'industrie sur les opportunités à saisir dans les marchés et nous sommes heureux de contribuer au développement de cette expertise au Québec » soutient Alain Dumaine, vice-président principal et chef des risques chez Ivanhoé Cambridge, membre du comité de direction de la Chaire.

À cette occasion, Magda Fusaro a rappelé que l'École des sciences de la gestion de l'UQAM fait preuve d'un leadership marquant en recherche-action dans le domaine de l'immobilier. « Pour occuper cette position enviable, l'UQAM peut compter sur des partenaires qui partagent ses valeurs et sont prêts à soutenir l'innovation. Grâce à des organisations engagées et généreuses, telles qu'Ivanhoé Cambridge, cette effervescence intellectuelle et scientifique est rendue possible. En effet, l'apport d'Ivanhoé Cambridge à la Fondation de l'UQAM et à la Chaire d'immobilier s'avère des plus précieux, tant pour l'émergence de nouvelles connaissances et la formation d'une relève de haut niveau en recherche que pour les répercussions pratiques et concrètes qu'un tel partenariat engendre dans ce secteur important de l'économie. »

« La Chaire Ivanhoé Cambridge d'immobilier permet à la relève professorale de s'associer à des projets de recherche dynamiques sur des enjeux locaux à impact social, une de nos forces à l'ESG. C'est un modèle de partenariat universitaire/monde des affaires qui est important pour l'ESG UQAM, car il correspond à notre vision de la place de l'éducation supérieure dans la société. Nous sommes fiers d'un partenariat comme celui que nous avons avec Ivanhoé Cambridge parce que nous considérons la recherche comme devant être ancrée au coeur des préoccupations du milieu des affaires. », a affirmé le doyen de l'ESG UQAM, Komlan Sedzro.

À l'aube du 25e anniversaire de la Chaire Ivanhoé Cambridge d'immobilier de l'ESG UQAM, Andrée De Serres, titulaire de la Chaire a déclaré : « nous pouvons fièrement dire que l'idée de développer en 1995 une Chaire de recherche-innovation dédiée à l'avancement des connaissances dans le domaine de la gestion et de l'investissement en immobilier était, à l'époque comme aujourd'hui, un projet audacieux issu d'un partenariat entreprise-université unique. Cet important partenariat témoigne de l'innovation et l'audace d'Ivanhoé Cambridge et de l'UQAM en misant sur l'avancement de la recherche pour stimuler l'innovation. Un partenariat qui s'est distingué au fil des ans par l'importance de ses nombreuses retombées au sein de notre communauté ». Depuis la création de la Chaire, c'est plus de 3 millions de dollars qui ont été versés par Ivanhoé Cambridge à cette dernière.

À propos d'Ivanhoé Cambridge

Ivanhoé Cambridge investit dans des propriétés, des projets et des sociétés immobilières de grande qualité situées dans des villes dynamiques à travers le monde. Elle le fait de manière responsable, avec une vision à long terme, afin de générer des rendements optimaux ajustés au risque.

Ses actifs, qui s'élevaient à près de 65 G$ CA au 31 décembre 2018, sont principalement dans les secteurs résidentiels, des bureaux, des centres commerciaux, de l'industriel et de la logistique. Ivanhoé Cambridge est une filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

À propos de la Chaire Ivanhoé Cambridge d'immobilier

La Chaire Ivanhoé Cambridge d'immobilier de l'ESG UQAM, qui soulignera ses 25 ans l'an prochain, est une chaire universitaire de recherche innovation consacrée au développement de nouvelles connaissances et de compétences en immobilier. Unique au Canada, la Chaire Ivanhoé Cambridge est l'un des centres de recherche les plus riches et les plus avancés dans le monde en immobilier. Elle a consolidé au fil des ans un important réseau local et international de professeurs, de chercheurs universitaires d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie. La Chaire mène des projets qui lui valent la reconnaissance des professionnels du milieu et des médias au Québec, au Canada et à l'international. En tant que Chaire de recherche innovation, le transfert et la diffusion des connaissances font partie intégrante de sa pratique au sein des réseaux universitaires, des milieux d'affaires et du secteur public.

À propos de la campagne majeure de financement 100 millions d'idées

La contribution d'Ivanhoé Cambridge s'inscrit dans le cadre de la campagne 100 millions d'idées de l'UQAM, la plus grande campagne de financement de l'histoire de l'Université et de sa Fondation, qui se sont donné l'objectif de recueillir 100 millions de dollars. Cette campagne, dont le but est d'aider l'UQAM à concrétiser ses ambitieux projets, vise à donner à ses enseignants, ses étudiants et ses chercheurs les moyens d'explorer et de réaliser leurs initiatives pour propulser l'Université vers le XXIe siècle. L'UQAM a des idées pour l'avenir et il lui faut des partenaires engagés comme Ivanhoé Cambridge pour les réaliser.

