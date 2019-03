Tournée du Québec En action pour la main-d'oeuvre - Le ministre Jean Boulet rencontre les partenaires du marché du travail de la région de l'Abitibi-Témiscamingue





VAL-D'OR, QC, le 25 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, a poursuivi sa tournée du Québec, réalisée dans le cadre de la Grande corvée, en faisant un arrêt dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue pour y rencontrer des partenaires et intervenants du marché du travail.

Cette tournée vise à les mobiliser pour contrer les problématiques régionales liées à la rareté de la main-d'oeuvre. Lors des échanges, M. Boulet a dévoilé un portrait exhaustif du marché du travail de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Ce document d'information permet notamment de renseigner les intervenants du milieu, leur permettant ainsi d'obtenir un état de la situation pour cette région.

Pendant ce septième arrêt de sa tournée du Québec, M. Boulet a fait connaître le bilan de la Grande corvée, qui vise à joindre, à écouter et à outiller les entreprises qui vivent des difficultés de recrutement. Cette action se déroule en continu et s'inscrit désormais comme une nouvelle façon de communiquer et d'échanger avec les entreprises du Québec.

En ce moment, près de 3 882 entreprises ont été appelées à travers le Québec. Pour l'Abitibi-Témiscamingue, le personnel du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) a contacté jusqu'à présent 126 entreprises et il a pu échanger avec 84 d'entre elles au sujet de leurs besoins de main-d'oeuvre. Des conseillers aux entreprises rencontreront par la suite plusieurs de ces entreprises. Ces activités s'ajoutent aux interventions déjà en cours dans les entreprises de la région.

Soutien pour la mobilité de la main-d'oeuvre

Le ministre a profité de son passage à Val-d'Or pour annoncer des investissements de 3 M$ pour l'attraction de nouveaux travailleurs en région. Cette mesure, qui sera en vigueur dès le 1er mai 2019, a pour objectif de compenser une partie des frais de recrutement et d'installation de travailleurs qui s'installent dans une autre région.

Elle propose le remboursement de 50 % des frais de déplacement engagés pour une activité de recrutement réalisée à plus de 50 kilomètres de l'entreprise visée, et ce, jusqu'à concurrence de 500 $ par jour, par employé qui y participe.

Également, les entreprises qui remboursent des coûts de transport et de déménagement d'une personne qui accepte un emploi qu'elles offrent dans leur région pourraient bénéficier d'un remboursement de 50 % des frais assumés jusqu'à concurrence de 1 000 $ par nouvel employé.

Selon les projections du MTESS, près de 400 entreprises pourraient se prévaloir chaque année de la mesure de recrutement et 300 personnes pourraient bénéficier du soutien au déménagement.

Cette mesure contribuera à l'équilibre du marché du travail des régions en permettant d'arrimer davantage les besoins des entreprises situées dans des régions où le marché du travail connaît un fort taux d'emploi et un faible taux de chômage aux profils des personnes qualifiées qui sont en situation de chômage dans d'autres régions.

Citation :

« Toutes les régions du Québec, dont celle de l'Abitibi-Témiscamingue, doivent relever des défis liés à la main-d'oeuvre, et mon gouvernement est déterminé à appuyer les entreprises touchées par cette situation. Chaque région a des besoins spécifiques et ma tournée du Québec me permet d'être à l'écoute de toutes les régions pour ensuite pouvoir les aider efficacement. Le soutien annoncé aujourd'hui permettra à des régions ayant des besoins importants en main-d'oeuvre d'attirer des personnes à la recherche d'un emploi dans une autre région et d'optimiser ainsi le fonctionnement du marché du travail. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

La mesure annoncée, qui vise à compenser une partie des frais de recrutement et d'installation des travailleuses et travailleurs qui s'installent dans une nouvelle région, s'adresse aux entreprises ayant des postes à pourvoir et des difficultés de recrutement, malgré des démarches de recrutement jugées efficaces à la suite de l'analyse d'un conseiller aux entreprises du MTESS. Elle vise notamment les entreprises invitées par un organisme en régionalisation à se déplacer pour rencontrer des personnes immigrantes à la recherche d'un emploi.

Pour le soutien à une activité de recrutement, le remboursement de 50 % des coûts, jusqu'à un maximum de 500 $ par jour, par employé de l'entreprise qui se déplace, peut couvrir notamment les frais de déplacement, de repas et d'hébergement.

Concernant le soutien à l'embauche, jusqu'à 50 % des coûts de déménagement que l'entreprise rembourse au candidat qui accepte de déménager, si son lieu de résidence est à plus de 50 kilomètres de l'entreprise, peuvent être couverts, jusqu'à concurrence de 1 000 $ par travailleur. Par exemple, une partie des frais payés à la compagnie de déménagement, pour la location d'un camion de déménagement ou pour le transport de la personne pourraient être couverts.

Il est estimé que près de 400 entreprises par année pourraient bénéficier du soutien au recrutement et que le soutien à l'embauche pourrait être offert pour près de 300 personnes.

M. Boulet se rendra dans toutes les régions du Québec afin de rencontrer les partenaires du marché du travail pour, notamment, leur présenter sa vision des actions à poser afin de soutenir les entreprises devant conjuguer leurs besoins avec la rareté de la main-d'oeuvre et leur faire connaître les programmes, mesures et services du MTESS. Il a commencé sa tournée du Québec le 4 février à Trois-Rivières.

Rappelons que M. Boulet a fait savoir que l'intervention du Ministère sur la main-d'oeuvre se déploie sur quatre fronts, soit :

Intégrer le plus grand nombre de personnes au marché du travail, entre autres les personnes handicapées, les travailleurs expérimentés, les Autochtones et les immigrants.

au marché du travail, entre autres les personnes handicapées, les travailleurs expérimentés, les Autochtones et les immigrants.

Adapter la main-d'oeuvre actuelle pour soutenir les travailleurs afin d'actualiser leurs compétences pour répondre aux transformations de l'économie en leur offrant de la formation continue.

pour soutenir les travailleurs afin d'actualiser leurs compétences pour répondre aux transformations de l'économie en leur offrant de la formation continue.

Préparer la future main-d'oeuvre en offrant des formations adaptées à l'évolution des besoins du marché et en orientant les jeunes vers ces domaines.

en offrant des formations adaptées à l'évolution des besoins du marché et en orientant les jeunes vers ces domaines.

Accroître la productivité des entreprises en les accompagnant dans la mise en place de solutions pour compenser la rareté de la main-d'oeuvre, soit par la réorganisation du travail, l'acquisition d'équipement, la numérisation, la robotisation, les technologies de l'information, la recherche et le développement.



en les accompagnant dans la mise en place de solutions pour compenser la rareté de la main-d'oeuvre, soit par la réorganisation du travail, l'acquisition d'équipement, la numérisation, la robotisation, les technologies de l'information, la recherche et le développement. La Grande corvée, réalisée par près de 200 conseillers du MTESS, a été annoncée le 17 janvier dernier.

Les entreprises qui souhaitent obtenir de l'information peuvent en tout temps joindre un conseiller aux entreprises du Ministère au bureau de Services Québec ou au centre local d'emploi le plus près.

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Communiqué envoyé le 25 mars 2019 à 14:40 et diffusé par :