La ministre Hajdu discutera de formation professionnelle et du budget de 2019





GATINEAU, QC, le 25 mars 2019 /CNW/ - La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu sera accueillie par University of Ontario Institute of Technology où elle participera à une annonce soulignant le budget 2019 et la formation professionnelle.

Un point de presse suivra.

Date

Le mardi 26 mars 2019



Lieu

University of Ontario Institute of Technology (UOIT)

Energy Systems and Nuclear Science Research Centre (ERC)

2000, rue Simcoe Nord

Oshawa, Ontario

Heures (locales)

Événement - 10 h

Point de presse - 10 h 45

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 25 mars 2019 à 14:31 et diffusé par :