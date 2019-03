Déjeuner-conférence de l'AIEQ - Le ministre Jonatan Julien place le développement des énergies renouvelables au coeur d'une économie faible en carbone





QUÉBEC, le 25 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, réaffirme que le Québec est un acteur de premier plan dans la transition énergétique par son important potentiel d'énergies renouvelables et ses initiatives pour favoriser l'électrification des transports.

Dans le cadre d'un déjeuner-conférence à l'Association de l'industrie électrique du Québec (AIEQ), le ministre a réitéré le rôle prépondérant du Québec comme producteur d'énergies vertes, tout particulièrement en matière d'hydroélectricité. En plus d'être une source d'enrichissement pour le Québec en matière d'exportations, la production hydroélectrique permet d'assurer la sécurité énergétique du Québec tout en favorisant le développement des autres filières d'énergies renouvelables.

L'électrification des transports constitue également un élément clé permettant de réduire notre consommation de produits pétroliers. Les investissements réalisés et les mesures mises en place pour permettre notamment de développer un réseau de bornes de recharge adéquat favoriseront la transition vers un parc de véhicules moins polluant.

Le ministre a profité de sa présence à l'AIEQ pour rappeler que le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, en collaboration avec Transition énergétique Québec et Hydro-Québec, ont entrepris des travaux pour mieux connaître le marché de l'hydrogène, en plein essor dans le monde, et répertorier les possibilités que cette filière peut offrir au Québec en ce qui a trait au développement économique et à la transition énergétique. Un comité réunissant les experts du secteur a été mis sur pied afin d'encadrer la réalisation d'une étude technico-économique sur le sujet. Il rappelle aussi que, à la suite du dépôt du récent budget du gouvernement, Transition énergétique Québec, disposera d'un budget de près de 424 millions de dollars afin d'offrir des rabais sur l'achat des véhicules électriques. Par le fait même, l'aide financière est prolongée jusqu'au 31 mars 2021.

« Notre gouvernement a mis l'économie au coeur de ses priorités comme vous le savez. Cela passe par nos ressources. Bien sûr, il y a l'hydroélectricité, mais il est clair que les énergies renouvelables sont également appelées à jouer un rôle essentiel dans une croissance économique qui intègre des objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Grâce à nos infrastructures, à nos sources d'énergie verte, au développement de la filière des véhicules électriques et, bien sûr, à l'innovation dont font preuve les entreprises du Québec, nous serons en mesure de réaliser une transition efficace vers la décarbonisation de notre économie. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

