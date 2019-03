De nouvelles mesures pour rendre les logements plus abordables à travers le Canada





MAPLE RIDGE, BC, le 25 mars 2019 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Cependant, dans certaines communautés, trop de gens ont du mal à trouver un logement abordable parce qu'il n'y a pas assez de maisons à acheter ou d'appartements à louer.

Le gouvernement du Canada travaille fort pour relever ces défis. En 2017, nous avons lancé la toute première Stratégie nationale sur le logement du Canada. Dans le budget de 2019, nous proposons également de nouvelles mesures importantes pour que toutes les familles canadiennes puissent se trouver un logement abordable et de qualité.

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau s'est rendu à Maple Ridge, en Colombie-Britannique, pour souligner les mesures annoncées dans le cadre du budget de 2019 qui aideraient à accroître le nombre de propriétés sur le marché et à rendre les logements plus abordables et accessibles à travers le pays.

Dans le cadre du budget de cette année, le gouvernement du Canada élargit l'initiative Financement de la construction de logements locatifs afin de construire plus de logements à louer dans des communautés à travers le Canada. Cette mesure aiderait à maintenir les coûts de loyer stables et concurrentiels et offrirait plus de logements locatifs à prix abordables. Le budget de 2019 prévoit également de mettre sur pied le Défi d'offre de logements, qui inviterait les municipalités et d'autres organisations à proposer des solutions innovatrices pour encourager la construction de nouvelles propriétés. De plus, pour que les acheteurs d'une première propriété puissent avoir accès à une propriété plus abordable, nous modernisons le Régime d'accession à la propriété. Pour la première fois en dix ans, nous augmentons la somme que les acheteurs d'une première propriété peuvent retirer de leur Régime enregistré d'épargne-retraite sans augmenter leur revenu de l'année, la faisant passer de 25 000 $ à 35 000 $.

Pour que les gens de la Colombie-Britannique aient accès aux logements dont ils ont besoin, le budget de 2019 propose de soutenir les travaux du Groupe d'experts sur l'offre de logements et l'abordabilité. Une initiative conjointe du gouvernement du Canada et de la Province de la Colombie-Britannique, le Groupe d'experts examinera les tendances liées au marché locatif et à l'accès à la propriété. Il tiendra des consultations avec des intervenants dans le but d'identifier de nouvelles approches pour mieux répondre aux futurs besoins des gens de la Colombie-Britannique et de tous les Canadiens.

Dans le budget de cette année, le gouvernement a annoncé l'Incitatif à l'achat d'une première propriété, un nouveau programme phare qui aidera plus de Canadiens à acheter leur première maison. Ceux qui achètent une première maison et qui sont éligibles au programme pourraient obtenir l'aide de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) pour partager une partie du coût de leur propriété. Cela permettrait de réduire leur prêt hypothécaire assuré ainsi que leurs paiements hypothécaires mensuels. De cette façon, les Canadiens pourraient consacrer plus d'argent à des projets qui comptent pour eux, qu'il s'agisse de poursuivre leurs études, d'inscrire leurs enfants dans une équipe sportive ou d'épargner pour leur retraite.

Ensemble, ces mesures contribueront à veiller à ce que les prix des logements augmentent de façon plus modérée. Elles aideront plus de Canadiens à louer ou à acheter une propriété à prix plus abordable, tout en veillant à ce que le marché du logement reste accessible aux générations futures. Ces mesures joueront un rôle clé dans notre plan visant à aider les Canadiens à bâtir un avenir meilleur pour eux-mêmes et leur famille.

Citation

« Trop de familles canadiennes ont du mal à acheter ou à louer un logement dans leur communauté, parce que l'offre ne répond pas à la demande. Lorsqu'elles ont un chez-soi sûr et abordable, les familles canadiennes ont la stabilité et les opportunités nécessaires pour réussir là où elles vivent. Notre gouvernement agit pour accroître l'offre du logement dans les communautés à travers le pays. Nous veillons à ce que plus de Canadiens aient accès à un logement abordable et à ce que nos villes restent des endroits où il fait bon vivre, aujourd'hui et à l'avenir. »

--Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

En trois ans, le gouvernement du Canada a investi plus de 826 millions de dollars dans le logement en Colombie-Britannique, notamment pour soutenir la construction de plus de 8 000 nouveaux logements.

a investi plus de 826 millions de dollars dans le logement en Colombie-Britannique, notamment pour soutenir la construction de plus de 8 000 nouveaux logements. Dans le chapitre « Investir dans la classe moyenne » du budget de 2019, le gouvernement présente son plan pour créer plus d'emplois bien rémunérés, permettre à plus de Canadiens d'acheter une propriété, aider les travailleurs à obtenir la formation dont ils ont besoin pour réussir, soutenir les aînés et jeter les bases d'un programme national d'assurance-médicaments.

L'Incitatif à l'achat d'une première propriété, administré par la SCHL, vise à permettre aux Canadiens admissibles qui ont un revenu de ménage inférieur à 120 000 $ par année d'acheter leur première maison.

Dans le cadre du programme, la SCHL fournirait 5 % de la valeur d'une propriété à un premier acheteur sous forme d'un investissement avec participation.

Pour encourager la construction de nouveaux logements, l'Incitatif passerait à 10 % dans le cas d'une nouvelle maison.

La SCHL dévoilera plus de détails sur l'Incitatif à l'achat d'une première propriété au cours de l'année.

Le budget de 2019 propose d'élargir l'initiative Financement de la construction de logements en promettant une somme additionnelle de 10 milliards de dollars sur neuf ans pour aider à construire 42 500 logements à travers le pays.

Il fournirait également 300 millions de dollars pour lancer le nouveau Défi d'offre de logements, dans le cadre de l'Initiative Impact Canada.

Le Groupe d'experts sur l'offre de logements et l'abordabilité sera composé de leaders et de spécialistes d'une diversité de domaines. Ils se réuniront pour trouver et évaluer des mesures pouvant s'appuyer sur des initiatives et des investissements mis en place récemment, dans l'objectif d'augmenter l'offre de logements et de répondre à la demande en Colombie-Britannique.

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 25 mars 2019 à 14:14 et diffusé par :