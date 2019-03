Entersekt et BioCatch collaborent pour offrir une expérience de paiement et de services bancaires numérisés rationalisée et enrichie





Entersekt, une société innovante en matière de solutions de technologie financière pour téléphones mobiles, et BioCatch, le leader mondial de la biométrie comportementale, ont annoncé aujourd'hui la formation d'un partenariat répondant à la demande du marché en expériences de paiement et de banque numérique rationalisées et entièrement sécurisées.

Alors que la croissance du nombre d'utilisateurs de services bancaires en ligne et mobiles se stabilise dans de nombreux pays, les établissements financiers se concentrent désormais moins sur l'adoption de ces derniers et davantage sur le renforcement de l'engagement et de la fidélisation du client. Allant au-delà de simples ajustements de conception pour améliorer la vitesse et la facilité d'utilisation, les banques et les autres fournisseurs de services financiers placent un plus grand nombre de leurs produits existants sur leurs plates-formes numériques et étudient de nouvelles expériences mobiles et en ligne uniquement pour offrir une personnalisation accrue, un partage d'informations et de conseils basés sur le contexte, des paiements sans numéraires, etc.

Se concentrer aussi étroitement sur l'expérience client présente de nombreux avantages. Toutefois, pour garantir le succès, les banques doivent proposer les mêmes types d'expériences agréables ? voire amusantes ? que les applications grand public, tout en prenant en compte le fardeau réglementaire lié à leur statut de dépositaires agréés et de gardiens assurés de données personnelles. Sans les outils appropriés, cela représente un défi de taille.

En développant des outils permettant de sécuriser les canaux de libre-service tout en améliorant l'expérience du client, BioCatch et Entersekt ont construit chacune un impressionnant portefeuille de brevets. Leur collaboration promet de générer de nouveaux cas innovants d'utilisation, comme la connexion sans mot de passe et l'amélioration de l'enregistrement des utilisateurs distants.

La plate-forme sécurisée d'Entersekt repose sur une technologie brevetée de sécurité et d'authentification forte, permettant des expériences numériques riches et innovantes et des paiements sécurisés pour les établissements financiers et autres entreprises. De son côté, BioCatch s'appuie sur l'IA pour analyser la manière dont les utilisateurs interagissent avec les interfaces et les appareils numériques, en utilisant jusqu'à 2.000 paramètres pour authentifier passivement un utilisateur et valider l'identité de l'utilisateur dans les applications en ligne.

«La technologie comportementale de BioCatch constitue une alternative intéressante aux solutions de reconnaissance faciale et d'empreintes digitales que nous offrons déjà sur notre plate-forme sécurisée, a déclaré Sherif Samy, vice-président senior Amérique du Nord d'Entersekt. Cela apportera de la valeur ajoutée à nos clients, en particulier en termes de convivialité, en aidant à déterminer quand une authentification renforcée est réellement nécessaire et quand nous pouvons en toute sécurité laisser l'utilisateur vaquer à ses activités sans être interrompu.»

Si le système BioCatch détecte une anomalie, il envoie une alerte à la plate-forme de sécurité d'Entersekt pour qu'elle exécute une authentification multi-factorielle hors bande, ce qui peut également être imposé par la loi, par exemple le règlement européen PSD2. La technologie d'Entersekt, qui repose sur une infrastructure à clé publique, peut identifier de manière unique tout appareil utilisé par un client au moyen de certificats numérique, en le transformant ainsi en un facteur de possession de confiance.

Avi Turgeman, fondateur et directeur technique de BioCatch, a déclaré: «Les établissements financiers qui passent au canal numérique comprennent que la sécurité et la commodité d'utilisation sont primordiales, mais ils ont souvent du mal à trouver comment élaborer une solution capable de satisfaire à ces exigences apparemment contradictoires. Notre approche combinée avec Entersekt répond à l'appel avec la biométrie comportementale ("qui vous êtes"), et avec l'appareil mobile ("ce que vous avez"), et les éléments supplémentaires nécessaires pour accélérer une transaction en temps réel s'il y a un problème.»

Sherif Samy, vice-président senior Amérique du Nord d'Entersekt, et Frances Zelazny, responsable marketing et stratégie chez BioCatch, sont présents au salon KNOW 2019 à Las Vegas cette semaine, où ils dirigent des tables rondes sur la biométrie comportementale et la puissance du mobile dans l'identité numérique. Pour organiser une réunion, contactez Entersekt ou BioCatch.

À propos d'Entersekt

Entersekt est un innovateur dans le domaine des solutions fintech donnant la priorité au mobile. Les fournisseurs de services financiers et d'autres entreprises font confiance à son système breveté d'identité mobile pour fournir à leurs clients à la fois la sécurité et les meilleures solutions en matière de nouvelles expériences numériques pratiques, quel que soit le canal de service. Qu'ils privilégient la conformité par le biais d'une authentification forte et de la sécurité d'applications à la pointe de la technologie, ou qu'ils cherchent à répondre à la demande des clients en matière de partage des informations en mobilité, les clients d'Entersekt bénéficient toujours d'un avantage concurrentiel. Pour plus d'informations, visitez le site: www.entersekt.com.

À propos de BioCatch

BioCatch est une entreprise d'identité numérique qui fournit des services de biométrie comportementale basée sur l'intelligence artificielle et analyse les interactions homme-appareil pour protéger les utilisateurs et les données. Les banques et d'autres entreprises font appel à BioCatch pour réduire considérablement la fraude en ligne et améliorer la gestion de la vérification de l'identité en ligne, sans compromettre l'expérience utilisateur. Forte de son portefeuille inégalé de brevets et du déploiement de ses solutions dans de grands établissements financiers et des entreprises internationales à travers le monde et couvrant 90 millions d'utilisateurs à ce jour, BioCatch s'est imposée en tant que leader du secteur. Pour plus d'informations, visiter le site: www.biocatch.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 25 mars 2019 à 14:15 et diffusé par :