Sigma Systems finaliste pour 4 prix de l'industrie

Sigma Systems, le chef de file mondial dans le domaine des logiciels sur catalogue, a annoncé aujourd'hui être finaliste pour deux prix d'excellence du TM Forum et demi-finaliste pour deux catégories des Pipeline Innovation Awards.

Les prix d'excellence du TM Forum récompensent les entreprises et les individus qui démontrent leur engagement envers l'évolution de l'industrie par le biais de la transformation numérique et de l'adoption des meilleures pratiques et normes que TM Forum offre par le biais de sa communauté de collaboration. Sigma est finaliste dans la catégorie Innovateur de service de l'année et Catherine Michel est finaliste dans la catégorie CTO de l'année - un prix qu'elle a remporté en 2018.

Nik Willetts, PDG de TM Forum, a déclaré : "Félicitations aux finalistes des TM Forum Excellence Awards 2019. Comme toujours, la qualité de la compétition cette année a été incroyablement élevée. Avec l'approche rapide de la 5G et l'intensification des pressions en faveur de la transformation numérique, il est formidable de voir ces entreprises tracer la voie du changement et de la transformation. Nous sommes heureux et fiers de travailler aux côtés de ces membres du TM Forum pour proposer des solutions nouvelles et innovantes qui façonneront l'industrie dans les années à venir."

TM Forum annoncera les lauréats des prix d'excellence lors d'une cérémonie spéciale qui aura lieu au Digital Transformation World le lundi 13 mai 2019.

Les Innovation Awards de Pipeline récompensent les innovateurs les plus éminents de l'industrie des télécommunications, sélectionnés par des dirigeants de fournisseurs de services de premier plan, des analystes influents de l'industrie et les rédacteurs de Pipeline. Sigma a été présélectionné dans les catégories OSS et BSS.

"Depuis près de dix ans, les Innovation Awards de Pipeline récompensent les entreprises technologiques qui transforment l'industrie avec les innovations techniques les plus importantes", a déclaré Scott St. John, rédacteur en chef de Pipeline. "Nous sommes heureux de reconnaître Sigma Systems pour ses innovations dans les catégories systèmes de soutien opérationnel (SSO) et innovations dans les systèmes de soutien aux entreprises (SSB), et nous avons hâte de les voir progresser dans le cadre du programme du Pipeline Innovation Awards de 2019."

Glenn Gibson, directeur du marketing chez Sigma, a commenté : "Après une année exceptionnelle couronnée par onze prix décernés par l'industrie en 2018, ces quatre nouvelles nominations continuent de renforcer l'innovation et l'excellence que nous apportons à nos clients et à l'ensemble de l'industrie. Sigma Portfolio Inventory, lancé en novembre 2018, est une véritable innovation du marché qui s'attaque à un point sensible important pour les fournisseurs de services qui cherchent à innover davantage et à offrir un service plus rapide et plus précis. Notre chef de la technologie, Catherine Michel, continue d'être une force en vue au sein de l'industrie en soutenant d'importantes initiatives pertinentes aux communications, dont la 5G, en appuyant les femmes en technologie et en apportant continuellement des innovations à nos clients. Je suis ravi que les finalistes de deux organisations prestigieuses reconnaissent à la fois la qualité de notre portefeuille de logiciels et celle du personnel de Sigma."

À propos de Sigma Systems (sigma-systems.com or Twitter @SigmaSystems)

Sigma Systems est le leader mondial des solutions logicielles à base de catalogue destinées aux entreprises des secteurs des communications, des médias et des hautes technologies. La société met ses produits primés au service de plus de 80 clients répartis dans 40 pays. Outre une gamme complète de services professionnels, nuagiques et gérés, le portefeuille de la société couvre l'ensemble des produits de l'entreprise en matière de catalogue, de configuration des devis (CPQ), de gestion des commandes, d'approvisionnement et de connaissances. Sigma adopte une approche flexible de mise en oeuvre de ses produits B/OSS pour ses clients. Sigma dispose de bureaux en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et en Asie-Pacifique, et de partenaires technologiques et d'intégration dans le monde entier.

À propos du TM Forum

TM Forum est une association composée de clients de plus de 850 entreprises membres dans 180 pays. Nous favorisons la collaboration et la résolution collective des problèmes pour maximiser la réussite commerciale des fournisseurs de services de communication et numériques, et de leur écosystème de distributeurs dans le monde entier. Aujourd'hui, nous mettons l'accent sur le soutien aux membres alors qu'ils effectuent leurs parcours uniques de transformation numérique, fournissant des avoirs pratiques et éprouvés, des outils pour accélérer l'exécution, ainsi que des plateformes pour faciliter la résolution de problèmes en commun et l'innovation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tmforum.org.

À propos de Pipeline

Pipeline est la principale publication mondiale qui distribue un contenu multimédia riche et propose des programmes, des événements et des activités qui aident les fournisseurs de services et les entreprises à prendre des décisions technologiques éclairées. Pipeline est devenu l'épicentre de l'innovation industrielle, avec plus de 250 000 exemplaires en circulation annuelle dans le monde, lu par les principaux opérateurs et entreprises dans plus de 140 pays. Pipeline est également lu par d'importantes organisations mondiales de renom regroupant des institutions universitaires, gouvernementales et financières de premier plan. Grâce à son contenu riche, à ses programmes intéressants, à sa plate-forme mondiale et à sa portée mondiale. Pipeline connecte les innovateurs techniques aux utilisateurs des technologies de pointe pour transformer la façon dont nous communiquons en tant que société mondiale. Pour connaître les derniers contenus, rendez-vous dès aujourd'hui sur www.pipelinepub.com et abonnez-vous à Pipeline sans plus attendre.

