Deuxième appel à projets de Climat municipalités : les organismes municipaux invités à présenter des projets novateurs de lutte contre les changements climatiques





QUÉBEC, le 25 mars 2019 /CNW Telbec/ - Québec lance aujourd'hui le deuxième appel à projets du programme Climat municipalités - Phase 2 (CM-2). Ce programme, doté d'un budget total de 40 M$ en provenance du Fonds vert, soutient les organismes municipaux du Québec dans leurs efforts de lutte contre les changements climatiques.

C'est ce qu'a fait savoir aujourd'hui le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette. L'appel à projets se tient dans le cadre du volet 2 de ce programme. Il offre du financement pour la réalisation de projets pilotes permettant aux organismes municipaux de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) ou d'augmenter leur résilience face aux impacts des changements climatiques. Le gouvernement souhaite ainsi favoriser l'émergence de nouvelles solutions qui pourront ensuite être reprises par d'autres collectivités afin de faire progresser la lutte contre les changements climatiques à travers le Québec.

Les municipalités intéressées ont jusqu'au 20 septembre 2019 pour soumettre leur demande de financement.

Citation :

« Les municipalités sont au coeur de l'action environnementale. Elles sont parmi les premières à subir les conséquences des changements climatiques, mais elles détiennent aussi le pouvoir d'en amoindrir les impacts et d'atténuer les émissions de GES. Je suis persuadé que c'est dans nos milieux de vie, au sein de nos communautés et avec le soutien du gouvernement, que naîtront les solutions les plus innovantes pour relever les défis liés au bouleversement de notre climat. C'est pourquoi je suis très heureux de soutenir le passage à l'action de nos municipalités à travers le programme Climat municipalités. Ensemble, nous réussirons à transformer le Québec. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Faits saillants :

Le programme CM-2 comporte deux volets :

Le volet 1, doté d'un budget total de 5 M$, soutient la préparation de projets par la réalisation d'études de faisabilité ou d'analyses coûts-avantages. L'aide financière allouée est d'un maximum de 50 000 $ par projet. Les organismes municipaux peuvent soumettre leur dossier en tout temps.



À ce jour, six projets d'études et d'analyses coûts-avantages ont été retenus dans le cadre du volet 1. La MRC de Papineau et les villes de Candiac , Gatineau , Joliette , Laval et Sainte-Anne-des-Plaines se voient accorder un soutien financier qui leur permettra de mieux planifier et d'évaluer la faisabilité de leurs projets de lutte contre les changements climatiques.

, , , et se voient accorder un soutien financier qui leur permettra de mieux planifier et d'évaluer la faisabilité de leurs projets de lutte contre les changements climatiques.

Le volet 2, doté d'un budget total de 35 M$, soutient la réalisation de projets pilotes visant à expérimenter des solutions techniques (infrastructures vertes, aménagements résilients ou technologies vertes) ou sociales (incluant les acteurs du milieu dans la recherche de solutions). L'aide financière allouée est d'un maximum de 1 M$ par projet. Les organismes municipaux doivent soumettre leur demande financière au cours d'appels à projets.

Huit organismes municipaux ont été sélectionnés dans le cadre du premier appel à projets du volet 2, qui s'est déroulé du 19 juin au 5 octobre 2018. Ainsi, la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine, la Municipalité d' Ascot Corner , les MRC de Brome-Missisquoi et de Montmagny , de même que les villes de Laval , Lévis, New Richmond et Victoriaville , recevront une aide financière pour mettre sur pied leurs projets pilotes de lutte contre les changements climatiques.

Un troisième et dernier appel à projets sera lancé au printemps 2020.

Huit organismes municipaux ont été sélectionnés dans le cadre du premier appel à projets du volet 2, qui s'est déroulé du 19 juin au 5 octobre 2018. Ainsi, la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine, la Municipalité d' , les MRC de Brome-Missisquoi et de , de même que les villes de , Lévis, et , recevront une aide financière pour mettre sur pied leurs projets pilotes de lutte contre les changements climatiques. Un troisième et dernier appel à projets sera lancé au printemps 2020. Le programme se terminera le 31 décembre 2020.

Climat municipalités - Phase 2 est financé par le Fonds vert dans le cadre de la priorité 2 du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques (PACC 2013-2020), qui vise à soutenir les municipalités et les collectivités dans leurs initiatives de réduction des émissions de GES, d'adaptation aux changements climatiques et d'aménagement durable du territoire.

Liens connexes :

Pour obtenir plus d'information sur le programme Climat municipalités - Phase 2 et sur les projets sélectionnés : www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/climat-municipalites2/index.htm.

Pour en savoir plus sur le Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques : www.environnement.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/plan-action-fonds-vert.asp.

Source : Louis-Julien Dufresne

Attaché de presse

Cabinet du ministre

de l'Environnement et de la Lutte

contre les changements climatiques

Tél. : 418 521?3911 Information : Relations avec les médias

Ministère de l'Environnement

et de la Lutte contre les changements climatiques

Tél. : 418 521-3991

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Communiqué envoyé le 25 mars 2019 à 13:06 et diffusé par :