Cascades lance une nouvelle marque : Cascades IMGN solutions vente au détail(MC)





KINGSEY FALLS, QC, le 25 mars 2019 /CNW Telbec/ - Cascades, chef de file dans la récupération et la fabrication de produits verts d'emballage et de papiers tissu, est fière de dévoiler sa nouvelle marque pour les solutions vente au détail : Cascades IMGN solutions vente au détailMC.

Le vaste portfolio IMGN se compose de présentoirs, d'emballages pour produits de consommation, de prêt-à-vendre et de publicité sur le lieu de vente, soit tous les supports publicitaires ou visuels pouvant être utilisés sur le lieu de vente. L'offre globale comprend notamment les impressions couleur haute résolution en flexographie, en lithographie et en numérique. Elle permet ainsi d'offrir une précision d'impression et une vivacité de couleur inégalée.

« Cascades IMGN est le fruit d'investissements importants réalisés au Canada et aux États-Unis pour l'acquisition d'équipements à la fine pointe de la technologie, ainsi que du travail exceptionnel réalisé par nos équipes. Forte d'une offre globale diversifiée et intégrée, cette nouvelle marque offre un large éventail de solutions pouvant répondre aux besoins des clients et des distributeurs les plus exigeants : des marques qui se distinguent, une expérience consommateur personnalisée et une impression couleur de très grande qualité », a indiqué Mario Plourde, président et chef de la direction de Cascades.

Le nom IMGN, qui est une contraction du mot « Imagine », incarne plusieurs qualités de Cascades IMGN solutions vente au détailMC : sa capacité à créer des produits qui se démarquent, l'ingéniosité de ses équipes, les possibilités infinies des solutions qu'elle offre aux clients, et ce, dans un processus simple et fiable.

« Nos emballages protègent non seulement les produits qu'ils contiennent, mais ils permettent aussi de déployer une infinité de possibilités créatives pour capter l'attention du consommateur. Ils sont conçus et fabriqués sur mesure selon les plus hauts standards de l'industrie, et ce, pour capter l'intérêt et créer l'impact recherché. L'équipe Cascades IMGN solutions vente au détailMC vous aide à transmettre un message percutant aux consommateurs au moyen de solutions innovantes et écologiques », a souligné Charles Malo, président et chef de l'exploitation de Cascades Emballage carton-caisse.

Pour en savoir plus sur nos solutions d'impact pour la vente au détail, visitez notre site : imgn.cascades.com.

Cascades participera, du 8 au 11 avril 2019, au Craft Brewers Conference à Denver, au Colorado. Elle y présentera toute sa gamme de produits disponibles sous sa nouvelle marque : Cascades IMGN solutions vente au détailMC.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte 11 000 femmes et hommes travaillant dans plus de 90 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

Site web : www.cascades.com

Blogue Vert de Nature : blogue.cascades.com

Facebook : www.facebook.com/Cascades

Twitter : www.twitter.com/CascadesDD | www.twitter.com/CascadesSD | www.twitter.com/CascadesInvest

YouTube : www.youtube.com/Cascades

SOURCE Cascades Inc.

Communiqué envoyé le 25 mars 2019 à 12:53 et diffusé par :