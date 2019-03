Jean-François Bergeron nommé président et directeur général de la Société québécoise du cannabis





MONTRÉAL, le 25 mars 2019 /CNW Telbec/ - La SQDC se réjouit de la nomination de M. Jean-François Bergeron à titre de président et directeur général. Monsieur Bergeron occupait ce poste par intérim depuis novembre 2018. En vertu de la Loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière, le conseil d'administration de la SAQ a procédé à la nomination de M. Bergeron.

Détenteur d'un baccalauréat en informatique de gestion, M. Bergeron possède une solide expérience en gestion stratégique et en développement organisationnel. Il a occupé des fonctions de direction pendant plus de 20 ans dans les secteurs de l'industrie manufacturière, du commerce de détail, des télécommunications et des services professionnels. Reconnu pour son leadership et sa vision stratégique, il possède une compréhension transversale des organisations qui lui a permis de relever avec succès plusieurs défis de transformation organisationnelle et d'importants virages numériques auprès d'entreprises d'envergure telles que Kruger, Astral Média, WSP et la SAQ, où il a occupé successivement les postes de vice-président aux technologies de l'information et de vice-président à la chaîne d'approvisionnement.

Dans ses fonctions à la SAQ, Jean-François Bergeron a insufflé un vent de changement en apportant de nouvelles perspectives et en stimulant la performance de ses équipes. Son leadership, son esprit entrepreneurial et sa connaissance approfondie des TI et de la chaîne d'approvisionnement dans un contexte de commerce omnicanal ont été des atouts incontestables dans la réalisation du plan stratégique de la SAQ.

SOURCE Société québécoise du cannabis (SQDC)

