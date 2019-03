TSG Consumer Partners ouvre un bureau à Londres





TSG Consumer Partners (« TSG »), une société d'investissement privé de premier plan, spécialisée exclusivement dans le secteur des biens de consommation de marque, a annoncé aujourd'hui avoir ouvert son premier bureau en dehors des États-Unis, à Londres.

La présence londonienne de TSG renforce son engagement vis-à-vis du marché européen et intensifie la capacité de l'entreprise à identifier et à saisir les remarquables opportunités d'investissement se présentant dans la région. L'ancrage de TSG en Europe fait suite à une série de placements dont ont fait l'objet des entreprises européennes de premier ordre comme Revolution Beauty ? qui a récemment décroché la troisième place du classement Fast Track 100 établi par le Sunday Times et portant sur les entreprises privées à la croissance la plus rapide ? BrewDog, Canyon Bicycles, Bergfreunde.de, ainsi que ZOEVA et HUDA Beauty, ayant toutes deux ouvert des bureaux londoniens l'an dernier.

Beth Pickens, ancienne directrice générale et responsable des services bancaires aux consommateurs pour l'Europe chez William Blair, a rejoint TSG en tant que gestionnaire principale basée à Londres. Colin Welch, partenaire et directeur général de TSG, sera responsable de la supervision du nouveau bureau situé à Mayfair.

« L'Europe représente un marché dynamique et attractif, porteur de possibilités de placement exceptionnelles dans l'ensemble du secteur de la consommation et du commerce de détail », a affirmé Chuck Esserman, PDG et fondateur de TSG Consumer Partners. « TSG jouit d'une solide expérience en Europe, et notre activité y a constamment pris de l'ampleur ces dernières années, un tiers du capital issu de notre fonds TSG7 ayant d'ailleurs été déployé à l'étranger, principalement sur ce continent. Désormais dotés d'un bureau à Londres, nous sommes à présent mieux positionnés pour collaborer étroitement avec des marques de premier ordre et avec leurs équipes de direction afin de les aider à atteindre leur plein potentiel sur le marché mondial. »

Colin Welch a pour sa part déclaré : « Avoir ouvert notre bureau londonien nous permet d'asseoir davantage notre position de partenaire de choix des entreprises de biens de consommation à travers l'Europe, surtout celles qui cherchent à profiter d'opportunités de croissance transfrontalières. Ce bureau nous permettra également de créer de la valeur ajoutée pour nos entreprises partenaires basées aux États-Unis, lorsque celles-ci se trouvent dans un processus d'expansion de leurs activités à l'étranger. Je suis enchanté de travailler en étroite collaboration avec Beth pour identifier de nouvelles possibilités d'investissement et accroître notre dynamisme dans la région. »

Et Beth Pickens d'ajouter : « TSG est un investisseur prédominant dans le secteur des biens de consommation. Son approche collaborative et sa valorisation de la puissance de la vision de l'entrepreneur en font une entreprise véritablement unique. Je suis plus que ravie de rejoindre Colin et la talentueuse équipe de TSG au moment où nous renforçons sa présence européenne et continuons à soutenir la croissance internationale de marques commerciales dont la réputation n'est plus à faire. »

Beth Pickens arrive chez TSG forte de presque deux décennies d'expérience dans le domaine des services bancaires d'investissement, son dernier poste ayant été celui de directrice générale et responsable des services financiers aux particuliers pour l'Europe chez William Blair à Londres. En plus de fournir des conseils stratégiques et financiers aux entreprises du secteur de la consommation, Mme Pickens, basée à Londres depuis 2001, a créé le cabinet de William Blair spécialisé dans la consommation en Europe. Parmi ses interventions marquantes, on compte les activités de consultance destinées à Rapha Racing Limited et Happy Socks dans le cadre de leurs ventes respectives à RZC Investments et Palamon Capital Partners ainsi que celles menées à l'occasion de l'introduction en bourse et des offres subséquentes de Tumi.

Mme Pickens est titulaire d'un MBA de l'école supérieure d'administration des affaires de l'université de Chicago et d'une licence en finance de l'université de l'Illinois.

À propos de TSG Consumer Partners

TSG Consumer Partners, LLC est une société d'investissement privé de premier ordre, spécialisée exclusivement dans les biens de consommation de marque. Depuis sa fondation en 1987, TSG a activement investi dans les secteurs de l'alimentation, des boissons, de la restauration, de la beauté, des soins personnels, de la forme physique, de la santé et du bien-être, des ménages, des vêtements et accessoires et du commerce électronique. Dans la liste des actuelles ou anciennes entreprises partenaires représentatives de la société, peuvent être citées Duckhorn Wine Company, Planet Fitness, IT Cosmetics, REVOLVE, HUDA Beauty, BrewDog, Canyon Bicycles, Pabst, Backcountry, vitaminwater, thinkThin, popchips, Stumptown, Smashbox Cosmetics et e.l.f. Cosmetics. Pour de plus amples informations, veuillez consulter tsgconsumer.com.

