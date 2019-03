L'UTACQ rappelle aux propriétaires de taxi leur responsabilité en matière de transport collectif et adapté régional





QUÉBEC, le 25 mars 2019 /CNW Telbec/ - Bien qu'elle comprenne la situation difficile dans laquelle se retrouvent plusieurs propriétaires et travailleurs de l'industrie du taxi, l'Union des transports adaptés et collectifs du Québec (« UTACQ ») invite l'industrie du taxi à respecter ses engagements envers les usagers du transport collectif et adapté en région.

« L'industrie du taxi joue un rôle crucial en région. Les ententes existantes avec les services de transport adapté et collectif régionaux et locaux en font un service essentiel pour assurer le déplacement des personnes et assurer l'accès aux services ainsi que la vitalité et le bon fonctionnement de l'économie des régions. La grève des taxis a des conséquences majeures sur les usagers en région, des milliers de personnes en dépendent au quotidien. Nous appelons les propriétaires et les chauffeurs à ne pas les oublier, c'est une responsabilité », a déclaré Marc-André Avoine, président de l'UTACQ.

Les membres de l'UTACQ, ont reçu au cours des derniers jours de nombreux appels de clients inquiets dépendants des services, notamment en matière de transport adapté.

À propos de l'UTACQ

L'UTACQ regroupe 80 services de transport adapté et collectif au Québec. Elle vise notamment à contribuer au développement du transport adapté et collectif au Québec et à participer au développement du transport de personnes dans les régions du Québec.

Source : www.utacq.com

