Recyclage du verre : une autre bonne nouvelle!





MONTRÉAL, le 25 mars 2019 /CNW Telbec/ - Éco Entreprises Québec (ÉEQ) salue l'annonce d'une nouvelle entente commerciale pour le recyclage du verre au Québec, et félicite RV² Technologies, une filiale du Groupe SiliCycle, et Tricentris pour ce partenariat dans la transformation du verre récupéré afin de produire de la silice brute et des produits chimiques de haute valeur.

«?L'innovation et le développement des marchés constituent la voie de l'avenir pour le recyclage du verre, de concert avec la modernisation de nos centres de tri. Ce projet emballant va exactement dans ce sens : bravo à tous?!?», a déclaré Madame Maryse Vermette, présidente-directrice générale de ÉEQ.

Rappelons que ÉEQ a récemment dévoilé le bilan du plan Verre l'Innovation et que le gouvernement du Québec a annoncé, la semaine dernière, des mesures budgétaires importantes pour améliorer le système de récupération québécois. Ces deux annonces représentent des jalons importants en vue de recycler 100 % du verre de la collecte sélective.

À propos de Éco Entreprises Québec

ÉEQ est un organisme à but non lucratif privé représentant les entreprises qui mettent sur le marché québécois des contenants, des emballages et des imprimés dans leur responsabilité de financer les coûts des services municipaux de collecte sélective efficaces et performants.

À titre d'expert, ÉEQ optimise la chaîne de valeur de la collecte sélective et met en place des approches innovantes, dans une perspective de développement durable et d'économie circulaire.

SOURCE Éco Entreprises Québec

Communiqué envoyé le 25 mars 2019 à 10:41 et diffusé par :