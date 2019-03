Avis aux médias - Le ministre Rodriguez sera de passage dans le Centre-du-Québec, à Québec et en Mauricie afin de promouvoir les priorités budgétaires du gouvernement du Canada





QUÉBEC, le 25 mars 2019 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, se rendra à Drummondville et Victoriaville, le mardi 26 mars; à Québec, le mercredi 27 mars; et à Shawinigan et Trois-Rivières, le jeudi 28 mars. Il profitera de son passage dans ces régions pour promouvoir le Budget 2019 du gouvernement du Canada ainsi que pour rencontrer des organismes culturels et patrimoniaux.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

Activités du mardi 26 mars 2019

Drummondville

10 h 30 - Table ronde avec la Chambre de commerce et d'industrie de Drummond

11 h 10 - Mêlée de presse à la Chambre de commerce et d'industrie de Drummond

Victoriaville

13 h 30 - Visite de la Maison Wilfrid-Laurier

Lieu :

Maison Wilfrid-Laurier

16, rue Laurier Ouest

Victoriaville (Québec)

15 h - Rencontre avec Impact Emploi de l'Érable

Activités du mercredi 27 mars 2019

Québec

10 h 15 - Café avec des aînés

11 h 15 - Visite du Théâtre Le Diamant

14 h 30 - Rencontre avec le Conseil de la Nation huronne-wendat à Wendake

Activités du jeudi 28 mars 2019

Shawinigan

9 h 15 - Visite de la Cité de l'énergie

Trois-Rivières

10 h 30 - Visite du Musée POP et rencontre informelle avec des intervenants du secteur des arts, de la culture et du patrimoine de la Mauricie et des régions de Nicolet et de Bécancour

11 h 45 - Mêlée de presse

Lieu :

Musée POP

200, rue Laviolette

Trois-Rivières (Québec)

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 25 mars 2019 à 10:28 et diffusé par :