La Société des ponts fédéraux annonce le début des travaux de démolition des piles au Pont international de la voie maritime





OTTAWA, le 25 mars 2019 /CNW/ - La Société des ponts fédéraux Limitée (SPFL) a annoncé aujourd'hui le début des travaux de démolition des piles immergées de l'ancien pont à travée haute du chenal nord, entre la ville de Cornwall et l'île de Cornwall. Les premières étapes du projet comprennent la mobilisation de l'équipement de l'entrepreneur ainsi que l'installation d'une clôture temporaire. Il est prévu que la démolition des trois piles restantes immergées sera achevée en 2019.

On ne s'attend pas à ce que les travaux de démolition aient un impact significatif sur les utilisateurs du pont et sur la communauté locale.

Pour des raisons de protection environnementale (comme la reproduction du poisson, l'habitat de la rivière et le contrôle de la pollution), les piles immergées ne peuvent pas être complètement enlevées. Elles seront donc réduites à une hauteur d'environ deux mètres au-dessus du niveau de l'eau.

La SPFL détient, gère et exploite des ponts internationaux et les structures associées à Sault Ste. Marie, à Point Edward, à Lansdowne (Mille-Îles) et à Cornwall, en Ontario. Le mandat de la SPFL est de fournir le plus haut niveau d'intendance afin que ses ponts internationaux et les structures associées soient sécuritaires et efficaces pour les usagers.

