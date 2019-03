La mairie de l'arrondissement d'Anjou se dissocie des propos de la conseillère d'arrondissement, Lynne Shand





MONTRÉAL, le 25 mars 2019 /CNW Telbec/ - M. Luis Miranda, maire de l'arrondissement d'Anjou et conseiller de la Ville de Montréal, et les membres de son équipe, mesdames Andrée Hénault et Kristine Marsolais ainsi que M. Richard Leblanc, n'endossent pas les propos tenus samedi par Mme Lynne Shand, conseillère d'arrondissement pour le district Ouest.

En effet, madame Shand a publié un message controversé sur sa page Facebook mentionnant craindre « l'islamisation de notre pays » après avoir subi un examen médical par une ophtalmologue voilée.

« Je n'endosserai jamais de tels propos et je ne partage pas son opinion. Ses paroles représentent sa pensée à elle seule. » a déclaré monsieur Miranda.

«Le directeur de notre arrondissement, que j'ai moi-même choisi et embauché, est de confession musulmane. Je vous confirme que cette façon de penser n'est pas véhiculée à Anjou. Mon arrondissement se dissocie totalement de ces propos.» a conclu monsieur Miranda.

