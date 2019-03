Investissements routiers et maritimes 2019-2021 - Près de 442 M$ seront investis dans la région de la Capitale-Nationale





QUÉBEC, le 25 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec dévoile tous les projets routiers et maritimes du ministère des Transports dans la région de la Capitale-Nationale pour les années 2019?2021. Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Ces projets, qui visent à agir concrètement sur l'état des infrastructures du Ministère, totalisent des investissements de 441 807 000 $ dans la région de la Capitale-Nationale. Contrairement aux années antérieures, le gouvernement du Québec opte pour la transparence en rendant public l'ensemble des projets pour lesquels :

des travaux sont prévus en 2019-2020;

des activités de préparation sont prévues en 2019-2020 dans l'objectif de démarrer des travaux en 2020-2021.

Citations :

«?En investissant massivement comme nous le faisons aujourd'hui dans le réseau routier et le réseau maritime, notre gouvernement contribue à améliorer et à maintenir nos infrastructures. Contrairement à la pratique des anciens gouvernements, nous misons désormais sur la transparence dans nos investissements. Cela permettra aux citoyens de la Capitale-Nationale et de partout au Québec d'avoir un regard complet sur la totalité des projets pour lesquels des travaux sont prévus au cours des deux prochaines années et d'obtenir une reddition de comptes du Ministère.?»

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« L'annonce d'aujourd'hui démontre l'importance qu'accorde le gouvernement du Québec au développement économique et à la vitalité de la Capitale-Nationale. Avec ces investissements, nous offrons aux gens d'ici des infrastructures qui, par leur efficacité et leur sécurité, rehaussent leur qualité de vie dans leurs déplacements de tous les jours. Notre gouvernement entend aussi continuer à être attentif aux besoins des municipalités de la région. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

Pour la région de la Capitale-Nationale :

90 809 000 $ seront investis dans la réalisation de projets routiers visant à assurer des chaussées en bon état;



105 784 000 $ seront investis dans la réalisation de projets routiers visant à assurer des structures en bon état;



243 664 000 $ seront investis dans la réalisation de projets routiers visant à assurer un réseau efficace et sécuritaire.

Parmi les projets, mentionnons :

la phase II de l'élargissement de l'autoroute Henri-IV. Ce projet d'envergure se poursuivra jusqu'en 2023. Il permettra notamment d'améliorer la sécurité et l'efficacité de cet axe stratégique, où plus de 100 000 véhicules circulent quotidiennement;



la réfection des ponts d'étagement de l'autoroute Félix-Leclerc (40), au-dessus du boulevard Pierre-Bertrand, à Québec. Ce projet très important permettra de prolonger la durée de vie utile de ces structures;



l'asphaltage de la route 138, à l'ouest de la rue des Campanules à Neuville , sur une distance d'environ 5 kilomètres. Cet important projet sera effectué grâce à une technique de recyclage à froid, un procédé qui limite l'apparition de la fissuration rendant ainsi l'intervention plus durable.

, sur une distance d'environ 5 kilomètres. Cet important projet sera effectué grâce à une technique de recyclage à froid, un procédé qui limite l'apparition de la fissuration rendant ainsi l'intervention plus durable. Des investissements sont également prévus pour des travaux d'amélioration des équipements d'embarquement du quai Saint-Laurent , à l'île d'Orléans.

, à l'île d'Orléans. Un montant de 996 000 $ sera investi afin d'assurer le maintien en bon état de ponceaux et de structures situés sur des emprises ferroviaires abandonnées.

Notons que 93 399 000 $ du montant global investi en 2019-2021 dans la région proviennent des partenaires.

