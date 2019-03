Absence d'indication des prix - Le Dépanneur Paré déclaré coupable

PIVOT Fintech Pte. Ltd. («PIVOT»), l'entreprise de services technologiques de gestion de patrimoine soutenue par Pintec Technology Holdings Ltd. («PINTEC»; NASDAQ: PT) et le groupe FWD a annoncé aujourd'hui avoir reçu une licence...

Reed Technology and Information Services Inc. (Reed Tech), un leader en gestion de données ainsi qu'en services et solutions analytiques pour le secteur des sciences de la vie, annonce le lancement de Reed Tech SingleSourcetm for Medical Devices. Il...