1,1 million de personnes ont bénéficié en 2018 de l'aide humanitaire de la Big Heart Foundation basée aux Émirats arabes unis





La Big Heart Foundation (BHF), une organisation humanitaire internationale de premier plan basée à Sharjah, aux Émirats arabes unis, a offert pour 15,8 millions USD (58 millions AED) d'aide humanitaire à 1 091 000 réfugiés, à des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays et à des personnes fortement défavorisés dans 12 pays en proie à des conflits à travers le monde.

Opérant sous le leadership de Son Altesse la Sheikha Jawaher bint Mohammed Al Qasimi, éminente défenseure du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCNUR) et présidente de la BHF, l'organisation humanitaire à but non lucratif opérant depuis Sharjah ? troisième plus important émirat des Émirats arabes unis (ÉAU) ? a mobilisé les fonds pour soutenir et initier 20 projets en collaboration avec le HCNUR et Médecins Sans Frontières dans les secteurs vitaux de la sécurité alimentaire, des soins de santé et de l'éducation.

Son aide, qui en 2018 a concerné 12 pays ? Bangladesh, Égypte, Irak, Jordanie, Malaisie, Pakistan, Palestine, Syrie, Tanzanie, Mauritanie, Somalie et Sud Soudan ?, était non seulement dirigée vers le déploiement d'une aide d'urgence, mais concernait aussi la réhabilitation et le redéveloppement communautaire sur le plus long terme grâce à un meilleur accès aux soins de santé, à l'éducation et à l'aptitude à l'emploi.

Mariam Al Hammadi, directrice de la BHF, a donné des précisions sur la stratégie humanitaire adoptée par la BHF en 2018 et qu'elle continuera à mettre en oeuvre à l'avenir, déclarant : « Nos efforts sont fondés sur deux principes clés. Une assistance immédiate, suivie du renforcement des communautés et de la réhabilitation grâce à l'éducation, la formation professionnelle et l'emploi. Cela a aidé des groupes défavorisés à accéder aux outils nécessaires pour sécuriser leur avenir, et renforcera la marche mondiale vers la réalisation de l'Agenda 2030 des Nations unies. »

La BHF a déployé ses projets par l'entremise de six fonds opérant sous sa coupe. En 2018, le Fonds MENA a facilité le développement du bâtiment principal de l'Institut national du cancer au Caire, en Égypte. Le Fonds Refugees and IDP a intensifié les services de santé pour 24 000 réfugiés syriens à la ?Big Heart Clinic' dans le camp de Zaatari en Jordanie et a facilité la construction d'un hôpital de 100 lits à Cox's Bazar pour les réfugiés Rohingya.

Le Fonds Palestinian Children a permis la mise en place de la première école secondaire pour 45 000 enfants ayant des troubles auditifs en Palestine. Il a également soutenu l'aide médicale d'urgence pour les enfants de l'UNRWA (Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient).

Le Fonds Zakat de la BHF a mis en place à Alep un centre communautaire pour 3 000 étudiants déplacés à l'intérieur de leur propre pays afin de soutenir les efforts du HCNUR visant à proposer des activités de protection sur le long terme. Son Fonds Emergency a prolongé l'aide d'urgence à des communautés vulnérables au Sud Soudan, en collaboration avec le Programme alimentaire mondial des Nations unies. Le Fonds Ameera a participé à hauteur de 16 % à la contribution totale de la BHF en 2018 via plusieurs projets et campagnes visant à promouvoir la sensibilisation au cancer.

