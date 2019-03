Premier bilan de l'Escouade mobilité - Un impact réel sur la mobilité et des pouvoirs accrus





MONTRÉAL, le 25 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le vice-président du comité exécutif responsable de l'eau et des infrastructures de l'eau, des infrastructures et de la Commission des services électriques, M. Sylvain Ouellet, et le responsable de l'urbanisme, du transport et de l'Office de consultation publique de Montréal, M. Éric Alan Caldwell ont présenté aujourd'hui un premier bilan positif des activités de l'Escouade mobilité. Celle-ci est actuellement déployée dans l'arrondissement de Ville-Marie et sur les grands axes du Plateau-Mont-Royal et du Sud-Ouest depuis juin 2018.

Après moins d'une année en activité, les six inspecteurs de l'Escouade sont déjà intervenus plus de 4 600 fois afin de régler une panoplie d'incidents ayant un impact sur la mobilité. 95 % de ces situations ont été corrigées sur-le-champ, témoignant de l'efficacité de l'escouade.

« Pour la Ville de Montréal, la mobilité est une réelle priorité. Nous déployons des moyens ambitieux pour favoriser la fluidité des déplacements, car il en va de la qualité de vie de toutes et tous, de la vitalité économique et de la qualité de notre environnement. L'Escouade mobilité fait partie des nombreux outils que nous avons mis en place pour améliorer la mobilité et la sécurité sur notre réseau. Nous avions fait le pari que, même s'il ne s'agissait pas d'une solution miracle, c'était une bonne idée, et l'expérience démontre que ce l'est », a mentionné M. Caldwell.

« Les résultats de l'escouade sont probants et on constate l'impact sur le terrain. Nous avons donc décidé d'augmenter sa capacité d'intervention, en la dotant de nouveaux pouvoirs et en élargissant les territoires couverts. Nous finalisons également les détails d'une entente avec le Ministère des transports du Québec afin d'assurer une couverture des secteurs névralgiques où se déroulent leurs chantiers majeurs, indication supplémentaire que notre modèle fait ses preuves », a ajouté M. Ouellet.

Pouvoirs accrus

Cet été, l'Escouade mobilité sera déployées dans trois nouveaux arrondissements, soit Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont-La Petite-Patrie et Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.

À cela, s'ajoutera dès ce printemps le pouvoir pour les inspecteurs d'émettre eux-mêmes des constats d'infraction pour les cas de non-respect des zones de livraison, de stationnement non conforme sur des voies réservées, des corridors piétons ou des pistes cyclables, ainsi que pour les cas d'interblocage. Actuellement, l'escouade doit faire appel aux préposés au stationnement ou à la police pour émettre des constats d'infraction dans ces situations.

L'escouade travaille dans l'ombre pour désamorcer en amont les situations qui peuvent avoir des conséquences sur la mobilité au centre-ville. Elle peut actuellement émettre des contraventions pour les entraves non-autorisées ou non-conformes, ordonner une démobilisation de chantier, exiger des ajustements à l'occupation du domaine public ou faire remorquer rapidement des véhicules stationnés illégalement, toujours en coordination directe avec les divers intervenants concernés, tel que le SPVM, le Centre de gestion de la mobilité urbaine, ou les équipes techniques en arrondissement.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 25 mars 2019 à 09:30 et diffusé par :