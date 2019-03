Les résultats sont publiés! BOC Group a été nommé leader dans le rapport « Enterprise Architecture Management Suites » Q1 2019 du cabinet de recherche et de conseil indépendant





BOC Group, leader mondial des solutions Architecture d'Entreprise, a annoncé aujourd'hui qu'il a été reconnu comme leader dans le rapport Q1 2019 de « The Forrester Wavetm: Enterprise Architecture Management Suites ». Suite à une évaluation basée sur 35 critères rigoureux, la suite EA de BOC Group a reçu les scores les plus élevés dans 16 d'entre eux, parmi lesquelles notamment la satisfaction des clients, le programme d'innovation et bien d'autres encore!

Christophe Moser, chef de produit ADOIT, commente: « Nous considérons ce succès comme une confirmation de notre indéfectible position en tant que pionnier sur le marché EA, et comme étant le reflet de la force et de la profondeur que nous avons inssuflé ces dernières années dans tous les aspects de notre portefeuille d'offres toujours orienté vers l'utilisateur. »

Moser continue: « Pour nous, cette reconnaissance est durement gagnée et bien méritée. Mais, plus important encore, nous considérons qu'elle est la preuve de notre stratégie et notre engagement sans faille envers nos clients, et confirme que notre mission à long terme permet à des organisations et des équipes de toutes tailles d'obtenir un meilleur alignement et une croissance constante dans leurs initiatives EA. Nous avons hâte de poursuivre sur cette voie et de proposer une offre toujours plus attrayante en offrant à nos clients des solutions à forte valeur ajoutée dans les années à venir ! »

Notre outil ADOIT est la source principale de toutes les données d'architecture d'entreprise. Il accompagne les clients du monde entier dans la transformation numérique de leur entreprise, facilite l'alignement de leurs activités métier et informatique, et les aide à générer de la valeur en gérant et en analysant les dépendances entre les actifs de l'entreprise.

BOC Group recommande à toutes les parties intéressées de demander une démonstration gratuite en direct pour découvrir tout le potentiel de son outil EA ADOIT, ou de nous contacter pour obtenir un exemplaire gratuit du rapport.

*The Forrester Wavetm: Enterprise Architecture Management Suites, Q1 2019, Forrester Research, Inc., 5 mars, 2019

À propos de BOC Group

BOC Group est un éditeur de logiciels et propose ses services pour une gestion efficace et approfondie de toutes les capacités et ressources au sein de votre organisation. La société accorde une grande importance à l'amélioration de la gestion des processus métier, de l'architecture d'entreprise et de la gouvernance des risques et de la conformité.

Parmi les clients utilisateurs de ADOIT à l'échelle internationale, on trouve Allianz, PostFinance, Raiffeisen Bank, Vienna International Airport et Volksbank Wien.

