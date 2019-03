La Starlight Hybrid Global Real Assets Trust annonce un régime de réinvestissement des distributions





TORONTO, le 25 mars 2019 /CNW/ - Starlight Investments Capital LP (« Starlight Capital »), au nom de la Starlight Hybrid Global Real Assets Trust (la « fiducie »), a le plaisir d'annoncer le lancement du régime de réinvestissement des distributions et d'achat optionnel en espèces de la Fiducie (le « régime »). Le régime offre aux porteurs admissibles (les « porteurs de parts ») de parts de série A (« parts de série A ») et de parts de série C (« parts de série C ») de la fiducie, la possibilité d'acquérir des parts de série A supplémentaires au plus grand des deux montants suivants : la valeur liquidative par part de série A ou 97 % du prix moyen du marché (tel que ce terme est défini dans le régime). Le régime offre à la fiducie un moyen efficace et rentable d'émettre des titres de capitaux propres supplémentaires aux porteurs de parts existants.

Les porteurs de parts peuvent choisir d'effectuer des achats optionnels en espèces de parts de série A aux termes du régime en tout temps pour des montants égaux ou supérieurs à 1 000 $, sans toutefois excéder 100 000 $ par an. Le nombre total de parts de série A émises aux termes d'achats optionnels en espèces, au cours d'un exercice, ne peut dépasser 2 % des parts de série A émises et en circulation au début de cet exercice. En ce qui concerne la distribution sur laquelle la limite de 2 % susmentionnée serait autrement dépassée, le nombre maximal de parts de série A restant dans la limite de 2 % sera attribué au prorata aux porteurs de parts qui ont choisi de faire des achats optionnels en espèces à l'égard de cette distribution, et tout montant en espèces restant sera par la suite retourné aux porteurs de parts appropriés.

Un porteur de parts peut mettre fin à sa participation au régime en tout temps. Les porteurs de parts intéressés doivent communiquer avec leur courtier et consulter le texte intégral du régime. Une copie du plan est disponible sur www.sedar.com ou peut être demandée auprès de notre service de conseil et d'expérience des investisseurs et des conseillers.

Au sujet de la Sarlight Hybrid Global Real Assets Trust

L'objectif de placement de la Fiducie est de procurer aux porteurs de parts des distributions en espèces mensuelles stables et une plus-value du capital à long terme au moyen d'une exposition à des actifs immobiliers de qualité institutionnelle dans les secteurs mondiaux de l'immobilier et des infrastructures.

Au sujet de Starlight Capital et de Starlight Investments

Starlight Capital est un gestionnaire d'actifs indépendant offrant des fonds communs de placement, des fonds négociés en bourse et des produits structurés. Notre objectif est de maximiser les rendements ajustés selon le risque pour le compte des investisseurs grâce à une méthode rigoureuse de placements ciblés axés sur les entreprises. Starlight Capital est une filiale en propriété exclusive de Starlight Investments. Starlight Investments est une société privée à service complet de placements immobiliers et de gestion d'actifs. L'entreprise gère plus de 9,0 milliards $ d'actifs pour le compte de coentreprises institutionnelles, de FPI cotées en bourse, de fonds à capital fixe et de fonds de placement et elle est dirigée par une équipe chevronnée composée de plus de 150 professionnels. Veuillez visiter le site www.starlightcapital.com et communiquez avec nous sur LinkedIn.

