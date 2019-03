KD investi dans une vision de croissance





MONTRÉAL, le 25 mars 2019 /CNW Telbec/ - M. Raymond O'Farrell, président et fondateur de KD Services depuis 25 ans, est heureux d'annoncer l'arrivée d'un nouveau partenaire au sein de l'entreprise, M. Willy Lieberman. Ce dernier assumera le leadership de l'entreprise en tant qu'actionnaire et président. M. O'Farrell, quant à lui, conserve des avoirs au sein de l'entreprise et demeurera actif afin de faciliter la transition.

À la recherche depuis quelques années d'un catalyseur qui propulserait KD Services vers une nouvelle étape de croissance, Raymond a découvert en Willy un partenaire engagé et motivé à aider la compagnie dans l'atteinte de nouveaux sommets.

Willy mettra à profit son vaste sens des affaires afin d'aider à la stratégie de croissance de KD Services. Avec plus de 30 ans d'expérience dans l'investissement et la gestion de sociétés spécialisées dans la fabrication, la distribution et l'import-export, Willy comprend les défis et les opportunités de la chaîne d'approvisionnement.

Dans la prochaine année, Raymond et Willy dédieront une grande partie de leur énergie à l'élaboration d'un plan stratégique afin de rencontrer la vision ambitieuse de croissance mise de l'avant pour KD Services.

Stratégie de croissance et de continuité à travers un partage d'actionnariat

Raymond comprend que sa stratégie d'incorporer un nouveau président et actionnaire majoritaire au sein de son entreprise représente la première étape d'une série de changements essentiels afin de concrétiser sa vision de croissance.

Conscient de la nécessité de préserver la culture et les valeurs de son entreprise, ainsi que préserver le sentiment de confiance auprès de ses clients et partenaires, Raymond a veillé à intégrer l'ensemble de son comité exécutif au sein de l'actionnariat. De ce fait, le nouveau groupe de propriétaires est complété par l'ajout de John McGuigan, Réda El Alami et Olivier Vaillancourt.

Un équilibre entre changement et continuité est donc la stratégie mise de l'avant par Raymond afin de se donner les moyens de rêver et de créer un nouveau chapitre de l'histoire de KD Services.

John McGuigan, Vice-président, Finance et administration et comptable de formation, travaille avec Raymond depuis la fondation de l'entreprise. Initialement en tant que comptable externe, il s'est finalement joint à l'équipe de façon permanente il y a 15 ans. John est responsable des départements de finance et administration et est un acteur indispensable à la santé financière de l'entreprise.

Réda El Alami, Vice-président, Opérations et logistique, s'est joint à KD Services il y a 19 ans en tant qu'opérateur de ligne. Il a su monter les échelons de l'entreprise et pour finalement prendre en charge l'ensemble des activités opérationnelles. Il est un joueur clé à la gestion de l'entreprise et s'est établi comme un leader respecté par ses équipes. Réda est présentement responsable des départements de planification, qualité, distribution et de production pour l'entreprise.

Olivier Vaillancourt, Vice-président, Développement stratégique, a commencé sa relation avec KD Services il y 10 ans en tant que consultant en chaîne d'approvisionnement. Il s'est joint à l'équipe de façon permanente il y a 7 ans. Olivier a été un catalyseur de l'évolution de la structure organisationnelle et de la croissance de l'entreprise dès son arrivée chez KD Services. Actuellement responsable de la planification stratégique de l'entreprise, il supervise également les départements de ressources humaines, amélioration continue, ventes et marketing, service clients et technologies de l'information.

Un nouveau Logo pour marquer l'arrivée d'une nouvelle ère

Avec l'arrivée d'un nouveau président, KD investi dans son image afin de marquer le passage vers une nouvelle ère de croissance. Nous sommes heureux de vous dévoiler notre nouveau logo corporatif. Soyez attentif, d'autres communiqués sont à venir.

Depuis 1995, KD Services s'est établi auprès de sa clientèle comme un maillon intégral de leur chaîne de valeur. Prestataire logistique (3 PL - Contract Packaging) opérant dans le marché des produits de consommation, KD Services est un spécialiste du domaine de la Santé et Beauté.

